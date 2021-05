Kevin McCarthy s’oppose à la commission d’étudier l’émeute du 6 janvier au Capitole

WASHINGTON – Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, s’est opposé mardi à une législation qui créerait une commission bipartite pour étudier l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, qui, selon certains législateurs, pourrait l’assigner à témoigner.

Les dirigeants du comité de la sécurité intérieure – le président Bennie Thompson, D-Miss., Et le républicain John Katko de New York, le principal républicain du groupe – ont dévoilé vendredi la législation visant à créer une commission de 10 membres qui publierait un rapport par 31 déc.

La Chambre devait voter mercredi sur le projet de loi. Le Sénat doit encore y réfléchir. L’administration Biden a soutenu le projet de loi.

« La Nation mérite une telle comptabilité complète et juste pour prévenir les violences futures et renforcer la sécurité et la résilience de nos institutions démocratiques », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Les démocrates ont appelé l’effort plus urgent la semaine dernière après que plusieurs républicains ont mis en doute la gravité de l’attaque qui a fait cinq morts et 140 policiers blessés. Les émeutiers ont temporairement interrompu le décompte des votes du collège électoral qui a confirmé la victoire du président Joe Biden contre l’ancien président Donald Trump.

Pourquoi McCarthy s’oppose à une commission du 6 janvier

Mais McCarthy, de Californie, s’est opposé au projet de loi créant une commission et a accusé la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, de se traîner les pieds dans les négociations. Il a déclaré que de nombreux comités examinaient l’événement et que l’architecte du Capitole, qui supervise le bâtiment et les terrains, a reçu 10 millions de dollars pour remédier aux failles de sécurité.

« Alors que l’orateur a perdu son temps à jouer à des jeux politiques, de nombreux efforts des agences du Congrès et des agences intergouvernementales ont pris le relais », a déclaré McCarthy dans un communiqué.

McCarthy a déclaré que la commission devrait également étudier la violence politique provoquée par les manifestations pour la justice raciale dans tout le pays l’été dernier, l’attaque contre une pratique républicaine de baseball et l’attaque de véhicule qui a tué un officier de la police du Capitole le 2 avril.

«La présence de cette violence politique dans la société américaine ne peut être tolérée et ne peut être négligée», a déclaré McCarthy, qui a qualifié cette omission de «profondément préoccupante».

Pelosi a accusé les républicains de lâcheté et a déclaré qu’elle était heureuse d’avoir une législation bipartite pour créer une commission.

« Il est décevant mais pas surprenant que la lâcheté de certains du côté républicain de ne pas vouloir trouver la vérité », a déclaré mardi Pelosi aux journalistes.

Les perspectives d’approbation dans le Sénat également divisé sont incertaines. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il organiserait un vote au sol sur le projet de loi après son arrivée de la Chambre.

« Cela montre à quel point il est difficile de négocier avec les républicains », a déclaré Schumer. «Je vais mettre le projet de loi de la commission du 6 janvier sur le sol pour un vote.»

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, a déclaré que les républicains étaient indécis au sujet du projet de loi. Il s’est demandé si la commission interférerait avec des centaines d’affaires pénales pendantes. Il a également soulevé la crainte que si la commission serait également divisée entre les parties, le président démocrate contrôlerait tout le recrutement du personnel.

« Je ne dis pas que nous avons décidé que cela ne devrait pas aller de l’avant », a déclaré McConnell. «Mais pour aller de l’avant, il doit être clairement équilibré et non incliné dans un sens ou dans l’autre, donc nous avons une évaluation objective.»

McCarthy pourrait faire face à une assignation

Parce que McCarthy a parlé avec Trump pendant l’émeute, il devrait être appelé comme témoin si une commission est créée. Trump a été destitué après avoir été accusé d’incitation à la violence, mais a été acquitté au Sénat.

Le représentant Fred Upton, R-Mich., A déclaré dimanche à « l’état de l’Union » de CNN qu’il soutenait la création de la commission avec cinq membres nommés par les démocrates et cinq par les républicains. Les assignations à comparaître seraient approuvées par un vote majoritaire ou par les hauts candidats démocrates et républicains.

«Je soupçonne que Kevin sera assigné à comparaître», a déclaré Upton. « On lui demandera de donner son interprétation de ce qui s’est passé, tout comme un certain nombre de membres du Congrès qui étaient là, s’ils barricadaient les portes à l’intérieur de la chambre. »

La représentante Liz Cheney, R-Wyo., Qui a été évincée mercredi en raison de sa position de leader à la Chambre en raison de son opposition à Trump, a également déclaré ABC « Cette semaine » le vendredi que McCarthy serait assigné à comparaître.

«Je ne serais pas surpris s’il était assigné à comparaître», a déclaré Cheney.