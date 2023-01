Kevin McCarthy remporte enfin le vote du président américain après que les tensions ont débordé dans les scènes chaotiques du Congrès | Nouvelles américaines

Le républicain Kevin McCarthy a été élu nouveau président des États-Unis après avoir remporté le 15e vote à la suite de scènes chaotiques au Congrès.

Le parti de M. McCarthy avait pris le contrôle de la Chambre – la chambre basse américaine – après les élections de mi-mandat à l’automne, avec une faible majorité de 222 voix contre 212.

Habituellement, l’élection du président se déroule de manière transparente, comme une formalité, le chef du plus grand parti étant pressenti pour le poste.

Cependant, les scissions récentes dans le parti républicain signifie que cela ne s’est pas produit avant le 15e tour de scrutin.

Au 14e tour de scrutin, M. McCarthy a obtenu 216 voix – une de moins que le nombre nécessaire pour une victoire – alors qu’une petite faction d’extrémistes de droite a résisté.

Il a finalement gagné sur une marge de 216-211.

Il a été élu avec les voix de moins de la moitié des membres de la Chambre uniquement parce que cinq membres de son propre parti ont retenu leur vote – ne soutenant pas M. McCarthy en tant que chef, mais ne votant pas non plus pour un autre candidat.

Le président américain Joe Biden l’a félicité pour son succès et s’est dit “prêt à travailler avec les républicains” quand il le pourra.

« Restez civil »

Après le 14e tour, un échange tendu s’est ensuivi, M. McCarthy étant vu marchant vers le fond de la chambre pour affronter le représentant Matt Gaetz, qui n’a pas voté pour lui.

M. Gaetz était l’un des six résistants républicains restants et a voté “présent” aux 14e et 15e tours.

Cela signifiait essentiellement qu’il s’était inscrit à la Chambre pour le vote, mais qu’il n’avait soutenu personne comme prochain président.

Image:

Le représentant Kevin McCarthy sourit après avoir remporté le vote du président américain



Un va-et-vient hostile a eu lieu après que M. McCarthy l’a approché, tandis qu’un certain nombre de législateurs républicains ont commencé à les entasser.

Le représentant Mike Rogers, qui a soutenu M. McCarthy lors du vote, a semblé se précipiter dans la direction de l’endroit où M. Gaetz était assis, mais a été retenu par d’autres membres.

“Restez civil”, a-t-on entendu crier quelqu’un.

Le représentant Richard Hudson – un autre partisan de M. McCarthy – a également été vu en train de saisir M. Rogers autour de la bouche, mais on ne savait pas sur quoi portait la dispute.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:57

“Quelques heures tout à fait extraordinaires”



Les vastes concessions de McCarthy

Une poignée de républicains d’extrême droite avaient estimé que M. McCarthy n’était pas assez conservateur pour le poste, bien qu’il ait accepté de nombreuses demandes des détracteurs.

L’une des demandes les plus difficiles acceptées par M. McCarthy est le rétablissement d’une règle de la Chambre de longue date qui permettrait à n’importe quel membre de demander un vote pour l’évincer de ses fonctions.

Cela réduira considérablement le pouvoir qu’il détiendra lorsqu’il tentera de faire adopter une législation sur des questions cruciales, notamment le financement du gouvernement, la lutte contre le plafond de la dette imminente du pays et d’autres crises qui pourraient survenir.

Image:

Les membres de la Chambre des représentants deviennent physiques les uns avec les autres alors que le représentant Andy Harris repousse le représentant Mike Rogers



Le président est l’un des postes les plus puissants de la politique américaine, et les votes ratés de cette semaine ont marqué le plus grand nombre de bulletins de vote pour la présidence depuis 1859.

Les sessions pour décider de la personne pour le travail avaient grondé pendant des heures dans la chambre cette semaine – une dépassant même huit heures.