Kevin McCarthy rejeté dans l’offre de conférencier de la Chambre des États-Unis

WASHINGTON –

Les républicains de la Chambre ont traversé une deuxième journée de scrutins multiples mercredi, incapables d’élire leur chef Kevin McCarthy comme président de la Chambre ou de proposer une nouvelle stratégie pour mettre fin au chaos politique qui a terni le début de leur nouvelle majorité.

Pour une quatrième, cinquième et sixième fois, les républicains ont tenté de faire élire McCarthy au poste le plus élevé alors que la Chambre plongeait plus profondément dans le désarroi. Mais les votes produisaient presque le même résultat, 20 conservateurs refusant toujours de le soutenir et le laissant bien en deçà des 218 généralement nécessaires pour remporter le marteau.

En fait, McCarthy a vu son décompte tomber à 201, alors qu’un autre républicain est passé au vote simplement présent.

Ne voyant aucune issue rapide à l’impasse politique, les républicains ont voté brusquement mercredi soir pour ajourner alors qu’ils cherchaient désespérément une fin de partie au chaos de leur propre fabrication. Ils devaient rentrer à 20h

“Eh bien, c’est le jour de la marmotte”, a déclaré la représentante Kat Cammack, R-Fla., en nommant McCarthy au sixième tour de scrutin.

Elle a dit: “À tous les Américains qui regardent en ce moment, nous vous entendons. Et nous nous en sortirons – peu importe à quel point c’est compliqué.”

Mais les conservateurs du flanc droit, dirigés par le Freedom Caucus et alignés sur Donald Trump, ont semblé enhardis par l’impasse – bien que Trump ait publiquement soutenu McCarthy,

“C’est en fait une journée revigorante pour l’Amérique”, a déclaré le représentant Byron Donalds, R-Fla., qui a été nommé trois fois par ses collègues conservateurs comme alternative. “Il y a beaucoup de membres dans la chambre qui veulent avoir des conversations sérieuses sur la façon dont nous pouvons mettre fin à tout cela et élire un orateur.”

McCarthy, le républicain californien, a juré de continuer à se battre malgré le spectacle exténuant, sans précédent dans les temps modernes, qui a jeté la nouvelle majorité dans le tumulte un jour plus tôt. Des discussions privées animées ont éclaté sur le sol de la chambre entre les partisans de McCarthy et les détracteurs à la recherche d’une fin de partie.

La Chambre a cédé à midi, mais aucun autre travail n’a pu être fait – assermentation de nouveaux membres, former des comités, s’attaquer à la législation, enquêter sur l’administration Biden – jusqu’à ce que le président soit élu.

“J’ai toujours le plus de voix”, a déclaré McCarthy au début de la session. “A la fin de la journée, nous serons en mesure d’y arriver.”

Mais la dynamique ne s’est pas avérée différente du premier jour, alors que les démocrates ont renouvelé leur chef, le représentant Hakeem Jeffries, pour conférencier, et Donalds a proposé son défi à McCarthy dans un autre moment historique. Jeffries et Donalds sont tous deux noirs.

“Ce pays a besoin de leadership”, a déclaré le représentant Chip Roy, le républicain du Texas, notant que c’était la première fois dans l’histoire que deux Noirs américains étaient nommés à la haute fonction, et que les législateurs des deux partis se sont levés pour applaudir.

C’était la première fois en 100 ans qu’un candidat à la présidence de la Chambre ne pouvait pas prendre le marteau lors du premier vote, mais McCarthy ne s’est pas découragé. Au lieu de cela, il a juré de se battre jusqu’à la fin.

Le début désorganisé du nouveau Congrès a mis en évidence les difficultés à venir avec les républicains qui contrôlent désormais la Chambre.

Le président Joe Biden, quittant la Maison Blanche pour un événement bipartite dans le Kentucky avec le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que “le reste du monde regarde” la scène sur le sol de la Chambre.

“Je pense juste que c’est vraiment embarrassant que cela prenne autant de temps”, a déclaré Biden. “Je n’ai aucune idée” qui l’emportera.

Les tensions ont éclaté au sein de la nouvelle majorité de la Chambre alors que leurs promesses de campagne s’enlisaient. Depuis 1923, l’élection d’un président n’a pas eu lieu à plusieurs tours de scrutin, et la lutte la plus longue et la plus exténuante pour le marteau a commencé à la fin de 1855 et s’est prolongée pendant deux mois, avec 133 bulletins de vote, lors de débats sur l’esclavage à l’approche de la guerre civile. .

Une nouvelle génération de républicains conservateurs, dont beaucoup sont alignés sur le programme Make America Great Again de Trump, veulent bouleverser les affaires comme d’habitude à Washington et se sont engagés à arrêter l’ascension de McCarthy sans faire de concessions à leurs priorités.

Mais même les plus fervents partisans de Trump n’étaient pas d’accord sur cette question. La représentante Lauren Boebert, une conservatrice du Colorado qui a nommé Donalds pour la deuxième fois, a appelé l’ancien président à dire à McCarthy : “Monsieur, vous n’avez pas les voix et il est temps de vous retirer.”

Plus tôt mercredi, Trump avait fait le contraire, exhortant les républicains à voter pour McCarthy. « Concluez l’affaire, remportez la victoire », a-t-il écrit sur son site de médias sociaux, en utilisant toutes les majuscules. “Ne transformez pas un grand triomphe en une défaite géante et embarrassante.”

Alors que le spectacle du vote s’éternisait, les partisans de McCarthy ont imploré les résistants de faire la queue pour le républicain californien.

“Je pense que les membres des deux côtés subissent beaucoup de pression maintenant”, a déclaré le représentant Tom Cole, R-Okla. “Donc, je pense que le message de la maison est:” Hé, réglez ce genre de choses, nous n’avons pas le temps pour les petites choses et les ego.

L’impasse sur McCarthy s’est accumulée depuis que les républicains ont remporté la majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat. Alors que le Sénat reste aux mains des démocrates, à peine, les républicains de la Chambre sont impatients d’affronter Biden après deux ans de contrôle des démocrates sur les deux chambres du Congrès. Le parti conservateur Freedom Caucus a mené l’opposition à McCarthy, estimant qu’il n’est ni assez conservateur ni assez dur pour combattre les démocrates.

Pour gagner du soutien, McCarthy a déjà accepté de nombreuses demandes du Freedom Caucus, qui a fait campagne pour des changements de règles et d’autres concessions qui donnent aux membres de la base plus d’influence dans le processus législatif. Il est déjà venu ici, après s’être retiré de la course aux orateurs en 2015 lorsqu’il n’a pas réussi à convaincre les conservateurs.

“Tout est sur la table”, a déclaré le représentant allié Patrick McHenry, RN.C. – sauf, a-t-il dit, que McCarthy se retire. “Pas du tout. Ce n’est pas sur la table.”

Les démocrates ont nommé avec enthousiasme Jeffries, qui prend la tête du parti, comme leur choix pour l’orateur. Il a remporté le plus de voix au total, 212.

Si McCarthy pouvait gagner 213 voix, puis persuader les opposants restants de simplement voter présents, il serait en mesure d’abaisser le seuil requis par les règles pour avoir la majorité.

C’est une stratégie que d’anciens présidents de la Chambre, dont la présidente démocrate sortante Nancy Pelosi et le président républicain John Boehner, avaient utilisée lorsqu’ils ont affronté l’opposition, remportant le marteau avec moins de 218 voix.

Une républicaine, la représentante Victoria Spartz de l’Indiana, a voté présente à plusieurs tours, mais cela n’a fait aucune différence dans le résultat immédiat.



Les écrivains AP Mary Clare Jalonick et Kevin Freking ont contribué au reportage.