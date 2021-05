Kevin McCarthy REFUSE de soutenir l’enquête de la commission bipartite de style 9/11 sur l’émeute au Capitole – The Right Scoop

Kevin McCarthy vient d’annoncer ce matin qu’il ne soutiendra pas une commission bipartite enquêtant sur l’émeute du Capitole:

LA COLLINE – Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), a déclaré mardi qu’il ne soutiendrait pas la législation bipartite pour la commission de type 9/11 pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole. «Compte tenu des mauvaises orientations politiques qui ont entaché ce processus, compte tenu de la nature désormais duplicative et potentiellement contre-productive de cet effort, et compte tenu de la portée à courte vue du Président qui n’examine pas les formes interdépendantes de violence politique en Amérique, je ne peux pas soutenir cette législation», a déclaré McCarthy dans un communiqué publié mardi matin. Cette déclaration intervient après que les hauts démocrates et républicains du comité de la sécurité intérieure de la Chambre soient parvenus à un accord la semaine dernière sur une législation visant à créer la commission chargée d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, dont un officier de police du Capitole. McCarthy a déclaré qu’il ne pouvait pas soutenir le projet de loi parce que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) « a refusé de négocier de bonne foi » sur les paramètres de la commission et parce que le « regain d’intérêt » des démocrates n’inclut pas la « violence politique » dans Villes américaines, la fusillade de 2017 dans un entraînement de baseball républicain du Congrès ou l’attaque mortelle contre la police du Capitole le 2 avril. «La présence de cette violence politique dans la société américaine ne peut être tolérée ni négligée», a écrit McCarthy. «J’ai communiqué cela à nos collègues démocrates pendant des mois et son omission est profondément préoccupante», a-t-il ajouté.

Les démocrates veulent prétendre que l’émeute du Capitole était une sorte d’attaque terroriste contre l’Amérique ou quelque chose comme le 11 septembre. Ce n’était même pas quelque chose de proche de ça. Nancy Pelosi a appelé cela une insurrection armée. Ce n’était certainement pas armé et ce n’était pas une insurrection. C’était une émeute idiote de manifestants en colère contre les élections. J’ai dit depuis le début que c’était mal et que les participants devraient être punis.

Mais les démocrates essaient clairement d’en faire plus qu’ils ne l’étaient parce qu’ils veulent empêcher les républicains de gagner en 2024. Ils veulent le diaboliser simplement à des fins électorales, donner aux médias plus de puissance de feu pour en faire un énorme scandale, et il semble certains républicains les aident à le faire:

L’accord créerait un corps de 10 personnes, avec cinq commissaires, dont le président, choisis par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY). L’autre moitié des membres de la commission serait choisie par le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy (R-Calif.) Et le leader de la minorité au Sénat Mitch McConnell (R-Ky.). Le président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, Bennie Thompson (D-Miss.), A annoncé le plan avec le représentant républicain du comité supérieur John Katko (R-NY). Un projet de loi visant à créer la commission est présenté vendredi, avec un vote probable à la Chambre la semaine prochaine.

Katko est l’un des républicains qui ont voté pour destituer Trump avec Liz Cheney, alors bien sûr, il aidera les démocrates à essayer d’entraver les républicains. La haine de Trump est une chose dangereuse.

Je suis cependant heureux que McCarthy se tienne fermement contre cette commission parce qu’il ne s’agit pas de la vérité. Espérons que McConnell le rejoindra et qu’ensemble, ils pourront empêcher cette commission de se produire.