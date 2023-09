Kevin McCarthy ordonne une enquête de destitution contre le président américain Joe Biden

Mais ce serait une autre étape considérable que de destituer Biden de ses fonctions, car cela nécessiterait que la Chambre améliore les articles de mise en accusation à la majorité simple, après un procès en destitution et un vote à la majorité des deux tiers au Sénat pour condamner. Chargement La Maison Blanche a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Biden n’était pas impliqué dans les relations commerciales de son fils, et les démocrates affirment que la pression en faveur d’une enquête est un signe de la redevabilité de McCarthy envers son flanc droit, dont il avait besoin du soutien en janvier pour devenir président. À l’époque, McCarthy avait du mal à obtenir les voix dont il avait besoin jusqu’à ce qu’il accorde une série de concessions aux membres de l’extrême droite. Les plus controversées ont permis aux membres de présenter plus facilement une motion visant à « quitter le fauteuil » – ce qui pourrait essentiellement coûter son poste à McCarthy si une telle motion devait être invoquée. La décision d’approuver une enquête de destitution intervient alors que McCarthy fait face à une pression croissante de la part de certains membres extrémistes qui souhaitent des réductions plus importantes des dépenses et qui militent depuis des mois pour une position plus dure contre Biden.

Pourtant, même après l’annonce du président, certains Républicains restaient insatisfaits. « Il s’agit d’un tout petit pas après des semaines de pression de la part des conservateurs de la Chambre pour en faire plus. Nous devons aller plus vite », a déclaré le député de Floride Matt Gaetz, membre de l’aile « Make America Great Again » de Trump. Le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. Crédit: PA Le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a décrit la décision comme une « tournée de vengeance politique dépourvue de tout fondement factuel ou constitutionnel », tandis que le conseiller principal de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré qu’il s’agissait de « la politique extrême à son pire ». « Les républicains de la Chambre des représentants enquêtent sur le président depuis 9 mois et n’ont trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles. Ses propres membres du GOP l’ont dit », a écrit Sams sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

L’enquête sera dirigée par le président du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, James Comer, en collaboration avec le président du comité judiciaire, Jim Jordan, et le président du comité des voies et moyens, Jason Smith. Chargement Cependant, McCarthy ne semble pas avoir demandé un vote pour faire avancer l’enquête, ce que beaucoup considèrent comme un aveu tacite qu’il n’aurait pas les 218 voix nécessaires pour l’adopter, d’autant plus que certains républicains ont laissé entendre qu’ils y étaient opposés. « Il a promis d’organiser un vote pour ouvrir la procédure de destitution, mais maintenant il a fait volte-face parce qu’il n’a pas de soutien », a déclaré Sams. Néanmoins, la décision de McCarthy fait monter les enjeux à Washington alors que la campagne de réélection de Biden s’intensifie et intervient quelques jours avant Hunter Biden devrait être inculpé par un avocat spécial au sujet d’accusations d’armes à feu découlant d’un accord de plaidoyer raté qui s’est effondré le mois dernier.