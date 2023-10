Kevin McCarthy n’est plus président de la Chambre. Voici la suite

Après que la Chambre des représentants a voté mardi pour évincer le représentant Kevin McCarthy (R-Bakersfield) de son poste de président, même certains législateurs étaient confus quant à ce qui allait se passer ensuite.

« Et maintenant? » » a appelé un membre du Congrès depuis la Chambre quelques instants après le vote.

Une certaine confusion est naturelle : McCarthy est le premier orateur dans l’histoire des États-Unis à être destitué par un vote de la Chambre. Voici ce que nous savons de ce qui se passera ensuite – et ce que ce drame pourrait signifier pour les perspectives de fermeture du gouvernement le mois prochain.

Pourquoi McCarthy est-il absent ?

La Chambre des représentants a voté mardi par 216 voix contre 210 pour évincer McCarthy, à la suite d’une révolte du GOP menée par le représentant Matt Gaetz (R-Fla.).

Gaetz avait déclaré qu’il tenterait de détrôner McCarthy si le chef du GOP travaillait avec les démocrates pour adopter un projet de loi provisoire sur le financement du gouvernement. Ce projet de loi était nécessaire pour garantir que le gouvernement puisse continuer à fonctionner.

Malgré la menace qui pèse sur son leadership, McCarthy a adopté le projet de loi budgétaire temporaire, avec le soutien des démocrates, quelques heures seulement avant la date limite de fermeture, samedi soir.

Gaetz a tenu sa promesse lundi soir en déposant une requête pour évincer McCarthy. Le Congrès a adopté la motion mardi et huit républicains se sont joints aux démocrates de la Chambre pour voter en faveur du renvoi du président.

Est-ce déjà arrivé auparavant ?

Non. C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un président de la Chambre des représentants est évincé au milieu de son mandat.

McCarthy se trouve dans une situation précaire depuis son premier jour de travail. Afin même d’être élu président, McCarthy a fait plusieurs concessions à des républicains d’extrême droite tels que Gaetz. L’une d’elles consistait à approuver des règles autorisant un seul représentant à appeler à un vote pour son éviction.

McCarthy se présente-t-il à nouveau ?

McCarthy a déclaré aux républicains mardi soir qu’il ne chercherait pas à reprendre le marteau, ouvrant ainsi la voie à un autre candidat pour prendre sa place.

Lors d’une conférence de presse mardi soir, en réponse à une question sur la question de savoir s’il envisagerait de démissionner de son siège au Congrès, McCarthy a déclaré : « Je n’y ai pas pensé. »

Et maintenant ?

Le représentant Patrick T. McHenry (RN.C.), un proche allié de McCarthy, agira en tant que président à titre temporaire.

Sous Règles de la maison, McCarthy a dû soumettre une liste de remplaçants possibles peu de temps après avoir été élu président. Le règlement intérieur stipule qu’en cas de vacance, le membre suivant sur la liste « agira en tant que président pro tempore jusqu’à l’élection d’un président ou d’un président pro tempore ». McHenry était le premier nom sur la liste de McCarthy.

« Avant de procéder à l’élection du président, il serait prudent de suspendre d’abord la Chambre pour que le caucus et les conférences se réunissent et discutent de la voie à suivre », a déclaré McHenry mardi, appelant la Chambre à la suspension et frappant le marteau.

La Chambre va maintenant faire une longue pause, et aucun vote n’est attendu avant mardi prochain.

Qui sera le prochain président de la Chambre ?

Les Républicains espèrent organiser un forum des candidats mardi prochain et des élections mercredi prochain, Punchbowl News a rapporté.

Le représentant Hakeem Jeffries (DN.Y.), le leader de la minorité parlementaire, se présentera presque certainement à la présidence, mais aurait besoin du soutien du GOP pour obtenir le poste. Un tel accord serait sans précédent dans l’histoire moderne des États-Unis.

Gaetz n’a pas encore officiellement suggéré de candidat, mais a déclaré aux journalistes après le vote qu’il pensait que le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, de Louisiane, « ferait un orateur phénoménal ». Il a également mentionné le représentant Tom Emmer (R-Minn.), un autre membre de la direction du GOP que ses collègues républicains ont proposé comme remplaçant possible de McCarthy.

Scalise, qui a voté pour sauver McCarthy, n’a pas dit s’il souhaitait le poste. Il a commencé un traitement pour un cancer du sang le mois dernier.

Qu’en est-il de la lutte contre le financement du gouvernement ?

La résolution adoptée samedi finance le gouvernement pendant environ sept semaines supplémentaires, retardant ainsi une éventuelle fermeture jusqu’à la mi-novembre. Le projet de loi ne prévoyait pas de financement pour l’Ukraine, que le président Biden a déclaré espérer voir dans le cadre d’une mesure supplémentaire.

Le Congrès n’a pas encore adopté un programme budgétaire complet susceptible de satisfaire les deux côtés de l’allée. La Chambre doit élire un président, adopter un projet de loi de financement, régler tout différend avec le Sénat contrôlé par les démocrates et obtenir que le financement soit promulgué avant le 17 novembre pour éviter une fermeture du gouvernement. Si les législateurs ne parviennent pas à financer le gouvernement d’ici là, les parcs nationaux refuseront les visiteurs, les services gouvernementaux fonctionneront à capacité réduite et les militaires ne seront plus payés.

« Je suis préoccupé par le timing maintenant », a déclaré McCarthy aux journalistes mardi soir. « Je crois sincèrement qu’en fin de compte, nous pouvons tout régler. »

Qu’est-ce que cela signifie pour la Californie ?

La mort de la sénatrice Dianne Feinstein tôt vendredi matin, le choix surprise du gouverneur Gavin Newsom de Laphonza Butler pour la remplacer et la révolte conservatrice contre McCarthy « se sont combinés pour créer un tremblement qui a remodelé les deux côtés de la division politique de l’État », David Lauter du Times. écrit. En savoir plus ici.

La rédactrice du Times Erin B. Logan et le collaborateur du Times Cameron Joseph ont contribué à ce rapport.