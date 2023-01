Kevin McCarthy: l’impasse du président de la Chambre des États-Unis continue

WASHINGTON –

Pour un troisième jour, les républicains divisés ont laissé le fauteuil du président de la Chambre des États-Unis vide jeudi, alors que le chef du parti, Kevin McCarthy, a échoué et échoué à nouveau dans une série atroce de bulletins de vote pour remporter suffisamment de votes du GOP pour saisir le marteau de la chambre.

La pression montait alors que McCarthy perdait les septième et huitième tours de scrutin et se lançait dans un neuvième tour de scrutin historique, égalant le nombre qu’il avait fallu la dernière fois que cela s’était produit, il y a 100 ans, dans une lutte pour choisir un orateur lors d’une élection contestée.

Mais avec ses partisans et ses ennemis apparemment dans l’impasse, les sentiments d’ennui et de désespoir semblaient de plus en plus évidents sans fin en vue.

Un critique de McCarthy, le représentant Matt Gaetz de Floride, a même voté pour Donald Trump, un signe symbolique mais pointu des divisions plus larges sur l’avenir du Parti républicain.

Le représentant Matt Gaetz, R-Fla., parle dans la chambre de la Chambre alors que la Chambre se réunit pour la troisième journée pour élire un orateur et convoquer le 118e Congrès à Washington, le jeudi 5 janvier 2023. (AP Photo/Andrew Harnik)

“Cela ne se produit pas”, a déclaré la représentante Lauren Boebert du Colorado qui a nommé une nouvelle alternative, Kevin Hern de l’Oklahoma, et a exhorté ses collègues à envisager un avenir sans McCarthy : “Nous avons besoin d’un leader qui ne soit pas du système brisé.”

McCarthy a pu être vu parler, en tête-à-tête, dans des conversations chuchotées dans la chambre de la Chambre, et a rencontré en privé plus tôt des collègues déterminés à persuader les résistants républicains de mettre fin au débat paralysant qui a gâché sa nouvelle majorité du GOP.

“Nous avons de bonnes discussions et je pense que tout le monde veut trouver une solution”, a déclaré McCarthy aux journalistes peu de temps avant que la Chambre ne s’emporte lors de sa troisième session.

Malgré des pourparlers interminables, des signes de concessions et un spectacle public sans précédent dans la mémoire politique récente, la voie à suivre restait très incertaine. Ce qui a commencé comme une nouveauté politique, la première fois depuis 1923 qu’un candidat n’avait pas remporté le marteau lors du premier vote, s’est transformé en une querelle amère du Parti républicain et en une crise potentielle d’approfondissement.

Le démocrate Hakeem Jeffries de New York a été renommé par les démocrates. Il a remporté le plus de voix à chaque scrutin, mais est également resté en deçà de la majorité.

Le nouveau chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, DN.Y., prend la parole lors d’une conférence de presse alors que la Chambre des représentants s’efforce d’élire un orateur et de convoquer le 118e Congrès avec une nouvelle majorité républicaine, sur la colline du Capitole à Washington, le jeudi 5 janvier. 2023. (AP Photo/José Luis Magana)

Les résistants du Parti républicain ont avancé à plusieurs reprises le nom du représentant Byron Donalds de Floride, assurant que l’impasse qui portait de plus en plus les courants sous-jacents de race et de politique se poursuivrait.

Donalds, qui est noir, est considéré comme un chef de parti émergent et un contrepoint du GOP au chef démocrate, Jeffries, qui est le premier chef noir d’un grand parti politique au Congrès américain et qui est lui-même sur la bonne voie pour devenir un jour orateur.

Un autre républicain noir, nouvellement élu John James, a nommé McCarthy au septième tour de scrutin. Le républicain Brian Mast de Floride, un vétéran, a semblé essuyer une larme en nommant McCarthy le huitième, et a insisté sur le fait que le républicain de Californie n’était pas comme les anciens orateurs du GOP qui sont ridiculisés par les conservateurs. Pour le neuvième tour de scrutin, un membre du parti conservateur Freedom Caucus, Troy Nehls du Texas, a fait la nomination.

“Cette bataille que nous menons doit prendre fin”, a déclaré Nehls à ses collègues.

Donalds était le choix des résistants, nommé ce tour par le fervent adversaire de McCarthy Matt Rosendale du Montana.

McCarthy subit une pression croissante de la part de républicains et de démocrates agités pour trouver les votes dont il a besoin ou se retirer, afin que la Chambre puisse s’ouvrir pleinement et continuer à gouverner.

Les nouveaux présidents républicains des commissions des affaires étrangères, des services armés et du renseignement de la Chambre ont tous déclaré que la sécurité nationale était menacée.

“L’administration Biden n’est pas contrôlée et il n’y a aucune surveillance de la Maison Blanche”, ont écrit les républicains Michael McCaul, Mike Rogers et Mike Turner dans un communiqué commun. “Nous ne pouvons pas laisser la politique personnelle mettre en danger la sûreté et la sécurité des États-Unis.”

Mais les détracteurs du flanc droit de McCarthy semblaient déterminés à l’attendre, aussi longtemps qu’il le faudra.

Le représentant Scott Perry, R-Pa., le chef du Freedom Caucus, a affirmé qu’on ne peut pas faire confiance à McCarthy et a tweeté son mécontentement que les négociations sur les changements de règles et d’autres concessions aient été rendues publiques.

“Un accord n’est PAS conclu”, a tweeté Perry. “Lorsque des confidences sont trahies et que des fuites sont dirigées, il est encore plus difficile de faire confiance.”

Une nouvelle génération de républicains conservateurs, dont beaucoup sont alignés sur le programme Make America Great Again de Trump, veulent bouleverser les affaires comme d’habitude à Washington et se sont engagés à arrêter l’ascension de McCarthy sans concessions à leurs priorités.

Pour gagner du soutien, McCarthy a déjà accepté de nombreuses demandes des membres du Freedom Caucus, qui ont fait campagne pour des changements de règles et d’autres concessions qui donnent plus d’influence aux membres de la base.

La plupart du temps, les résistants dirigés par le Freedom Caucus cherchent des moyens de réduire le pouvoir du bureau du président et de donner aux législateurs de base plus d’influence dans le processus législatif – avec des sièges dans les comités clés et la capacité de rédiger et d’amender des projets de loi dans un processus plus libre pour tous.

L’une de leurs principales demandes est de rétablir une règle qui permettrait à un seul législateur de demander une motion pour libérer le fauteuil – essentiellement à tous un vote de la Chambre pour évincer le président. C’est la même règle qu’une époque précédente de républicains du Tea Party utilisait pour menacer le retrait de Boehner, et McCarthy a résisté à sa réintégration.

Mais ceux qui s’opposent à McCarthy n’ont pas tous les mêmes plaintes, et il ne pourra peut-être jamais convaincre certains d’entre eux. Un petit groupe central de républicains semble ne jamais vouloir voter pour McCarthy.

“Je suis prêt à voter toute la nuit, toute la semaine, tout le mois et jamais pour cette personne”, a déclaré le républicain de Floride Gaetz.

La Chambre, qui représente la moitié du Congrès, est essentiellement au point mort alors que McCarthy a échoué, un vote après l’autre, à remporter le marteau du président dans un spectacle épuisant pour le monde entier. Les bulletins de vote ont produit presque le même résultat, 20 conservateurs refusant toujours de le soutenir et le laissant bien en deçà des 218 généralement nécessaires pour remporter le marteau.

En fait, McCarthy a vu son soutien tomber à 201, alors qu’un autre républicain est passé au vote simplement présent.

Jeudi pourrait être une longue journée. La nouvelle majorité républicaine ne devait pas être en session vendredi, jour anniversaire de l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Un combat prolongé et diviseur entre les orateurs soulignerait presque certainement la fragilité de la démocratie américaine après la tentative d’insurrection d’il y a deux ans.

“Nous devons ouvrir la Chambre et poursuivre le travail du peuple”, a déclaré la démocrate californienne Nancy Pelosi, l’ancienne présidente, dans un tweet.

Certains républicains semblent de plus en plus mal à l’aise avec la façon dont les républicains de la Chambre ont pris en charge après les élections de mi-mandat pour voir la chambre bouleversée par la course à l’orateur dans leurs premiers jours dans la nouvelle majorité.

Le républicain du Colorado, Ken Buck, a voté pour McCarthy, mais a déclaré mercredi qu’il lui avait dit “qu’il doit trouver un moyen de conclure un accord pour aller de l’avant” ou éventuellement se retirer pour quelqu’un d’autre.

Les conservateurs du flanc droit, dirigés par le Freedom Caucus et alignés sur l’ancien président Trump, ont semblé enhardis par l’impasse – même si Trump a publiquement soutenu McCarthy.

Le début désorganisé du nouveau Congrès a mis en évidence les difficultés à venir avec les républicains maintenant aux commandes de la Chambre, de la même manière que certains anciens orateurs républicains, dont John Boehner, ont eu du mal à diriger un flanc droit rebelle. Le résultat : des fermetures gouvernementales, des impasses et la retraite anticipée de Boehner.

La plus longue bataille pour le marteau a commencé à la fin de 1855 et s’est prolongée pendant deux mois, avec 133 bulletins de vote, lors des débats sur l’esclavage à l’approche de la guerre civile.

Les rédacteurs AP Mary Clare Jalonick et Kevin Freking ont contribué à ce rapport