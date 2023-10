Kevin McCarthy : le président de la Chambre des représentants des États-Unis démis de ses fonctions pour la première fois de l’histoire | Actualités américaines

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a été démis de ses fonctions après une contestation historique de son leadership par son propre parti.

Le républicain a fait face à une motion de démission, déclenchée lundi par l’allié de Donald Trump, Matt Gaetz, quelques mois seulement. après avoir obtenu le poste après 15 tours de scrutin.

C’est la première fois dans l’histoire du pays que les représentants de la Chambre rejettent le président.

Mardi, à huis clos, M. McCarthy a déclaré à ses collègues républicains : « Si je comptais combien de fois quelqu’un a voulu m’assommer, je serais parti depuis longtemps. »

Plusieurs républicains avaient cependant déclaré qu’ils restaient fidèles à M. McCarthy à la sortie de la réunion, au cours de laquelle ils ont déclaré qu’il avait reçu des ovations debout.

Cela fait suite à une décision prise par M. McCarthy ce week-end de coopérer avec les démocrates pour maintenir le gouvernement en marche plutôt que de risquer un arrêt.

C’est une décision qui a irrité M. Gaetz et d’autres républicains d’extrême droite, car M. McCarthy s’est appuyé sur les votes démocrates pour adopter samedi une prolongation temporaire du financement qui a évité une fermeture partielle du gouvernement.

Un groupe d’une vingtaine de Républicains avait forcé la main de M. McCarthy en bloquant à plusieurs reprises d’autres projets de loi.

M. Gaetz et ses alliés ont déclaré qu’ils étaient frustrés par la lenteur de l’adoption des lois sous la direction de M. McCarthy.

Le représentant républicain Tim Burchett, qui a déclaré qu’il voterait pour évincer M. McCarthy, a déclaré : « Nous avons pris un mois entier de congé en août. Je pense que c’est assez révélateur. »

Une autre journée historique pour la politique américaine C’est une pantomime politique, sans rires. Regarder la Chambre des représentants, c’est constater les turbulences de l’écosystème politique américain. L’éviction de Kevin McCarthy laisse la chambre basse du Congrès dans un état de paralysie. Il y aura un président par intérim, mais son rôle se résumera en fait à trouver un remplaçant permanent. Il s’agit d’un dysfonctionnement au cœur du pouvoir, d’une extension des lignes de fracture qui fracturent le Parti républicain des temps modernes. Jamais auparavant un président de la Chambre n’avait été éjecté de cette manière, un autre jour d’histoire dans la politique américaine. Les faiseurs d’histoire aux commandes ont parcouru un long chemin depuis les marges du parti jusqu’aux positions d’influence. Matt Gaetz est le représentant de premier plan de la Chambre qui a déposé la motion visant à évincer McCarthy. Il occupe une place importante au sein d’un noyau conservateur pur et dur de républicains de la Chambre, alignés sur Trump et déterminés à remodeler les traditions du parti et à réorienter sa trajectoire vers la droite. C’est une queue qui peut remuer le chien et cet épisode en est une preuve évidente. Les règles stipulent qu’un seul représentant – M. Gaetz dans ce cas – peut déclencher un vote pour évincer le Président. Cet arrangement était un accord conclu par M. McCarthy en janvier pour apaiser l’aile droite de son parti et lui permettre d’accéder au poste de président. Cela ne ressemblait pas à une politique intelligente de la part de M. McCarthy à l’époque et cela le semble encore moins aujourd’hui. Aujourd’hui, la politique est plus difficile dans un parti dont la politique a changé.

Tout le monde n’est pas convaincu par les intentions de M. Gaetz, certains républicains estimant qu’il cherche à changer de poste à un poste supérieur.

« Cela semble très personnel avec Matt. On ne dirait pas qu’il se soucie du pays ou de l’institution », a déclaré M. McCarthy.

M. Gaetz a nié avoir été motivé par une aversion pour M. McCarthy.