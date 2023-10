Kevin McCarthy fait face au vote de la Chambre sur une motion visant à le destituer de son poste de président

La Chambre devait voter mardi après-midi une motion visant à destituer Kevin McCarthy de son poste de président, alors que les chances du leader républicain de conserver son poste semblaient de plus en plus sombres.

Le membre du Congrès Matt Gaetz a présenté la motion de démission lundi soir, alors que le législateur d’extrême droite de Floride continuait de critiquer McCarthy pour sa collaboration avec les démocrates afin d’éviter une fermeture du gouvernement ce week-end.

Matt Gaetz accuse Kevin McCarthy d’avoir conclu un « accord secret » avec Biden En savoir plus

Avec l’introduction de la motion de Gaetz, les dirigeants de la Chambre ont dû organiser un vote sur la question dans un délai de deux jours législatifs. Les alliés de McCarthy devaient présenter une motion visant à déposer, ou à rejeter, la proposition mardi après-midi, mais il restait à savoir si cet effort serait couronné de succès.

Le calcul est difficile pour McCarthy. Avec une majorité aussi étroite, McCarthy ne peut se permettre que de perdre quatre voix républicaines et de conserver son marteau, en supposant que tous les démocrates de la Chambre votent contre le président. Cependant, si certains démocrates votent « présents » sur la motion, le seuil de majorité serait abaissé, ce qui pourrait aider McCarthy à survivre.

S’adressant aux journalistes après une réunion avec sa conférence, McCarthy a semblé quelque peu résigné à son sort, même s’il s’est dit « confiant » dans sa capacité à tenir le coup.

« Si cinq Républicains se joignent aux Démocrates, alors je suis éliminé », a reconnu McCarthy.

Un journaliste a déclaré : « Cela semble probable. »

McCarthy a répondu : « Probablement ».

Malgré les spéculations quant à savoir si McCarthy pourrait conclure un accord avec les démocrates pour sauver sa présidence, le leader démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, a indiqué que les membres de son caucus n’avaient pas l’intention de voter contre la motion de vacance.

« Les démocrates de la Chambre continueront de faire passer les gens avant la politique. Nous sommes prêts à trouver un terrain d’entente bipartisan », a déclaré mardi Jeffries sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nos collègues extrémistes n’ont montré aucune volonté de faire de même. Ils doivent trouver un moyen de mettre fin à la guerre civile républicaine à la Chambre.

Si la motion d’annulation est acceptée, McCarthy aura la possibilité de choisir un président temporaire jusqu’à la tenue d’élections. En janvier, la Chambre a nécessité 15 tours de scrutin pour élire McCarthy comme président, et une deuxième élection pourrait s’avérer encore plus longue et controversée.

Même s’il envisageait la fin potentielle de son mandat de président, McCarthy n’a exprimé aucun regret d’avoir travaillé avec les démocrates pour maintenir le gouvernement ouvert. Le projet de loi provisoire adopté par la Chambre samedi permettra de maintenir le financement du gouvernement jusqu’au 17 novembre, évitant ainsi une fermeture qui aurait pu contraindre des centaines de milliers d’employés fédéraux à se retrouver sans salaire.

« En fin de compte, garder le gouvernement ouvert et payer nos troupes était la bonne décision. Je maintiens cette décision », a déclaré McCarthy. « Si je dois perdre mon emploi à cause de cela, qu’il en soit ainsi, mais je vais me battre pour le public américain, et je continuerai à me battre. »

Mardi matin, il est apparu que Gaetz avait obtenu les voix pour destituer McCarthy, alors qu’une poignée d’autres républicains ont indiqué qu’ils soutiendraient la motion de démission. Mais certains autres républicains d’extrême droite qui s’étaient opposés à McCarthy lorsqu’il s’est présenté à la présidence en janvier se sont montrés plus prudents quant à son éviction.

Le membre du Congrès Ralph Norman, un républicain d’extrême droite de Caroline du Sud qui s’était initialement opposé à la candidature de McCarthy à la présidence, a exhorté ses collègues à concentrer leur attention sur l’adoption de projets de loi de financement pour l’ensemble de l’année.

« J’ai été profondément déçu par plusieurs éléments du leadership du Président McCarthy, mais ce n’est pas le moment de présenter une motion d’annulation », a déclaré Norman. dit sur X. « Au lieu de cela, le Congrès doit désespérément consacrer toute son attention à l’adoption de ces projets de loi de crédits dans les 43 prochains jours. »

S’adressant aux journalistes lundi soir, Gaetz a refusé de donner des conseils stratégiques aux démocrates, mais il a clairement indiqué qu’il se lavait les mains de McCarthy.

« Si les démocrates veulent posséder Kevin McCarthy, ils peuvent l’avoir parce qu’une chose avec laquelle je suis en paix est que lorsque nous serons ici dans une semaine, je ne posséderai plus Kevin McCarthy », a déclaré Gaetz. « Si les démocrates veulent l’adopter, ils peuvent l’adopter. »

Mais même les démocrates de la Chambre des représentants qui font face à des campagnes de réélection difficiles l’année prochaine, les législateurs dits « de première ligne », semblaient sceptiques quant à l’idée de venir en aide à McCarthy, qui a largement passé les neuf derniers mois à essayer d’apaiser les membres d’extrême droite du parti. sa conférence.

« Kevin McCarthy au cours des cinq dernières années – je l’ai observé en tant que chef de la minorité et maintenant en tant que président de la Chambre – est un homme sans principes. C’est un homme à qui on ne peut pas faire confiance », a déclaré la députée Abigail Spanberger, démocrate de Virginie. a déclaré à Punchbowl News. « Donc, je pense que quiconque pense que cela pourrait être une sorte de stratégie pour les premières lignes d’essayer d’aider McCarthy se méprend fondamentalement sur le fait que, pour nous, rien n’est plus important que nos principes. »