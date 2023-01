Kevin McCarthy fait face à une première journée mouvementée en tant que président de la Chambre – en direct

09.16 HNE

La Chambre se réunira à 17 heures, heure de l’Est, pour voter sur un ensemble de règles, généralement une étape habituelle mais cruciale pour le fonctionnement de la chambre, mais qui servira aujourd’hui de nouveau baromètre du dysfonctionnement de la nouvelle majorité républicaine au cours des deux prochaines années. .

Le paquet régit la manière dont la Chambre mènera ses activités et cimenterait bon nombre des cadeaux procéduraux Kévin McCarthy fait pour gagner le soutien des insurgés de droite qui ont bloqué son élection pendant des jours la semaine dernière. Cependant, ces concessions pourraient déclencher une révolte parmi les modérés et d’autres mécontents de l’accord conclu par l’orateur, évoquant à nouveau la possibilité d’une nouvelle impasse et d’une paralysie législative.

Une grande partie du débat est centrée sur la manière dont la Chambre gérera les projets de loi de dépenses massifs que le Congrès doit périodiquement adopter pour que le gouvernement continue de fonctionner. Le New York Times a un bon aperçu des racines de ce différend intraparti: