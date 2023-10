Kevin McCarthy fait face à un vote pour l’évincer du poste de président de la Chambre. Qui pourrait le remplacer ?

Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, convoquera un vote mardi pour savoir s’il restera le leader de la Chambre.

Le représentant Matt Gaetz (R-FL) a mené une charge parmi les républicains de droite pour priver McCarthy de la présidence après avoir conclu un accord avec les démocrates pour financer le gouvernement pendant 45 jours supplémentaires – juste avant qu’il ne ferme autrement. Gaetz a présenté une motion pour quitter le siège de la Chambre lundi soir, une mesure procédurale qui n’a jamais été utilisée avec succès pour évincer un orateur.

Cette fois, cependant, cela pourrait être différent. Bien que McCarthy ait toujours la plupart de son caucus derrière lui, il a besoin d’une majorité à la Chambre pour voter contre sa destitution pour rester au pouvoir. À l’heure actuelle, le Parti républicain dispose d’une majorité de quatre voix et au moins quatre législateurs républicains, dont Gaetz, ont déclaré qu’ils voteraient pour se débarrasser de McCarthy.

Ainsi, même si l’orateur s’est dit « confiant » quant au vote, il aura probablement besoin du soutien des démocrates pour conserver la présidence, et les démocrates – même ceux qui entretiennent de bonnes relations de travail avec le Parti républicain – ont décidé qu’ils ne viendraient pas à son secours. . Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, a donné plusieurs raisons pour lesquelles il soutenait l’éviction de son homologue dans une lettre à ses collègues, notamment des problèmes liés à la manière dont le parti majoritaire a établi les règles de la chambre, aux pratiques législatives de McCarthy et à la décision de lancer une enquête de destitution du président Joe Biden.

La présidente du Congressional Progressive Caucus, la représentante Pramila Jayapal (D-WA), l’a exprimé plus simplement lorsqu’elle s’est adressée aux journalistes mardi : « Nous ne votons d’aucune manière qui pourrait aider le président McCarthy… Personne ne fait confiance à Kevin McCarthy, et pourquoi le ferait-il ?

Jusqu’à présent, McCarthy a exclu la possibilité d’offrir des concessions aux démocrates en échange de son aide à conserver la présidence. De telles concessions pourraient inclure un financement temporaire pour l’Ukraine, qui était devenu un point de friction dans la lutte contre les dépenses alors que le soutien public diminuait pour continuer à aider le pays dans ses efforts de guerre contre la Russie. Cela pourrait également inclure la fin de l’enquête de destitution de Biden.

Offrir même de petites concessions affaiblirait probablement encore davantage la position de McCarthy au sein du GOP, ce qui pourrait s’ajouter à la liste des législateurs républicains envisageant de voter pour son éviction. Mais sa réticence à traiter avec les démocrates pourrait bien prouver sa disparition.

« À moins qu’un républicain ne soit prêt à travailler de manière cohérente avec les démocrates, alors l’extrême droite, qui est plus intéressée à incendier les lieux qu’à faire quelque chose, gardera le contrôle », a déclaré Whit Ayres, un sondeur républicain. « C’est une voie plus viable que de se mettre à genoux devant des gens qui n’ont aucun intérêt à gouverner. »

Si McCarthy est évincé, la Chambre resterait en session jusqu’à ce que le sort du président et de tout successeur potentiel soit décidé.

Il y a trois principaux prétendants pour le remplacer : les représentants Steve Scalise (R-LA), Tom Emmer (R-MN) et la représentante Elise Stefanik (R-NY), bien que tous les trois aient exprimé leur soutien à McCarthy. Il n’est pas clair qu’aucun d’entre eux accepterait une nomination à la présidence, et on ne sait pas non plus à qui d’autre le parti pourrait se rallier. Cela soulève la question de savoir s’il existe réellement une alternative viable à McCarthy.

Qui pourrait être le prochain intervenant ?

Évincer McCarthy de son poste de président ne mettrait probablement pas fin aux luttes intestines entre Républicains, ni à une résolution rapide des négociations budgétaires en cours, a déclaré Ayres.

« C’est une position pratiquement impossible tant que les fous d’extrême droite continuent de rendre la vie misérable à quiconque occupe ce fauteuil », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas imaginer vouloir ce travail dans les circonstances actuelles. »

Scalise, le leader de la majorité républicaine, était l’héritier présumé de la présidence, mais un diagnostic de cancer pourrait faire dérailler ces plans. Il a annoncé en septembre qu’il suivait un traitement agressif pour son myélome multiple, ce qui a considérablement amélioré son pronostic à long terme. Gaetz, pour sa part, a déclaré qu’il soutiendrait Scalise. Scalise faisait partie des nombreuses personnes blessées lorsqu’un homme armé a tiré sur des législateurs sur un terrain de baseball en 2017.

Sinon, il reste Emmer, le whip de la majorité, et Stefanik, le président de la conférence. Emmer a publiquement manqué à ses fonctions de whip à plusieurs reprises, permettant à McCarthy de présenter des projets de loi qui n’avaient pas obtenu suffisamment de voix pour être adoptés. Ses critiques ont comparé sa performance à celle de son prédécesseur démocrate, le représentant Jim Clyburn (D-SC) qui, avec les dirigeants démocrates de l’époque, les représentants Nancy Pelosi (D-CA) et Steny Hoyer (D-MD), était connu pour être excellent pour compter et garder les membres en ligne sur les votes. Des collègues ont félicité Emmer dans un récent article du Washington Post sur la possibilité qu’il soit nommé président du parti, mais il n’est pas clair qu’il pourrait obtenir les 218 voix nécessaires pour remplacer un McCarthy déchu.

Stefanik s’est fait connaître en tant que tison de MAGA pendant la présidence Trump. Contrairement à McCarthy, Scalise et Emmer – qui ont jusqu’à présent refusé de donner leur soutien à la primaire présidentielle républicaine – Stefanik a soutenu l’ancien président pour 2024. Cela pourrait gagner son soutien parmi l’aile droite du parti, mais s’avérerait probablement disqualifiant parmi les démocrates, ce qui signifie qu’elle aurait besoin du soutien de presque tous les républicains pour remporter la présidence. Elle est considérée comme une bonne collectrice de fonds et s’est concentrée sur l’expansion – et la diversification – du caucus du GOP au cours des dernières années, notamment en ciblant les zones traditionnellement bleues.

Même si la Chambre vote pour évincer McCarthy, il pourrait être long et fastidieux d’identifier un nouveau président, d’autant plus qu’il n’est pas clair qui pourrait obtenir le soutien des modérés du GOP et de ses membres d’extrême droite. Et s’il y avait un nouveau président, ils seraient immédiatement en proie au même désarroi républicain, avec seulement quelques semaines pour conclure un accord avec les démocrates afin de financer le gouvernement et d’éviter une fermeture.

Ayres prédit que, étant donné la manière dont la lutte contre les dépenses s’est déroulée jusqu’à présent, les débats sur le financement du gouvernement « remonteront probablement jusqu’à la toute dernière minute avant que quelqu’un ne sorte un lapin d’un chapeau ».