Kevin McCarthy fait face à l’élection du président de la Chambre sans savoir s’il a besoin de votes – en direct

McCarthy a besoin de 218 voix pour remporter la présidence (à l’exception de toute absence qui pourrait abaisser ce seuil) et il y a une opposition obstinée à sa victoire de la part de représentants républicains d’extrême droite tels que Marjorie Taylor Greene , Lauren Boebert et Matt Gaetz .

Recherchez le successeur du leadership démocrate de Pelosi Hakeem Jeffrie s, en tant que chef de la minorité à la Chambre, pour aider à rendre les choses difficiles pour McCarthy aujourd’hui, ralliant tous ses membres à la chambre pour voter contre McCarthy devenant président et rendant plus difficile pour le républicain d’obtenir une majorité.

Il a longtemps aspiré à devenir président de la Chambre, échouant dans une tentative en 2015 et espérant maintenant qu’il réussira et prendra le marteau de son compatriote californien de l’autre côté de l’allée – le président sortant de la Chambre démocrate. Nancy Pelosi .

Tous les signes indiquent une bataille royale du côté de la maison de Capitol Hill aujourd’hui – et peut-être au-delà – en tant que républicain de Californie Kévin McCarthy se bat pour obtenir suffisamment de voix pour être nommé président de la Chambre, tout en faisant face à une opposition féroce de la part de la droite de son caucus.

Les évènements clés

Les démocrates, quant à eux, commenceront le prochain Congrès avec une nouvelle liste de dirigeants, après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et ses adjoints se soient retirés pour ouvrir la voie à une nouvelle génération. Maintenant, dans une première historique, le triumvirat des meilleurs démocrates de la Chambre ne comprend aucun homme blanc.

Pourtant, les républicains de la Chambre entament le 118e Congrès dans une position précaire : leur emprise sur le pouvoir est fragile et leur conférence fracturée.

Tous les nouveaux membres du Congrès élus lors des élections de mi-mandat en novembre arriveront aujourd’hui à Capitol Hill, dont beaucoup accompagnés de leur famille, attendant d’être assermentés au tout nouveau 118e Congrès.

Il y aura des scènes exubérantes, mais le vote du président de la Chambre vient en premier, ce qui sera tout à fait un feuilleton politique, comme nous l’avons souligné.

Kévin McCarthy devrait se blottir avec ses collègues républicains dans les entrailles de la Chambre vers 9 h 30 alors qu’il tente de se disputer un soutien suffisant avant d’affronter le premier vote, qui sera le premier ordre du jour lorsque la Chambre se mettra en branle à midi.

Les orateurs de la Chambre sont normalement élus sur un seul vote, mais il y a des signes que McCarthy n’a pas assez de soutien pour gagner une majorité et sera peut-être mis de côté par un autre (bien qu’aucun nom évident ne soit sur son épaule) ou, plus probablement, s’accroche sinistrement à travers des tours et des tours de scrutin jusqu’à ce qu’il obtienne enfin la majorité de ses collègues républicains.

Il y a 222 républicains dans la Chambre nouvellement convoquée. McCarthy a probablement besoin de 218 voix pour devenir président et au moins cinq de ses collègues sont fortement dans l’opposition, il n’a donc manifestement pas les voix pour le moment.

Même après les tentatives de la McCarthy Machine de fouetter les votes et de salir mon nom pendant plusieurs semaines, McCarthy est encore bien en deçà du seuil des 218. Notre parti a toujours besoin d’un nouveau leadership et je continuerai à m’opposer à McCarthy pour le président de la Chambre. – Représentant Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) 3 janvier 2023