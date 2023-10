Kevin McCarthy évincé de son poste de président, plongeant Washington dans le chaos

Une poignée de républicains se sont joints aux démocrates mardi pour faire de Kevin McCarthy le premier président de la Chambre de l’histoire à être évincé par un vote de la chambre, plongeant Washington dans le chaos.

La révolte contre McCarthy a été menée par le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) et un petit groupe de républicains conservateurs qui se sont plaints du fait que l’orateur travaillait trop souvent de l’autre côté de l’allée. Le vote 216-210 a clairement montré que l’aile droite du Parti républicain ne tolérera pas les dirigeants qui font des compromis avec le président Biden et son parti.

Huit républicains et 208 démocrates ont voté en faveur du renversement de McCarthy.

Le résultat plonge la Chambre encore plus dans la crise, sans aucun signe clair quant à savoir qui – le cas échéant – peut rassembler suffisamment de voix pour devenir le prochain orateur.

Le représentant Patrick McHenry de Caroline du Nord, un proche allié de McCarthy, servira de président par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu. Après le vote, plusieurs républicains ont approché McCarthy pour lui présenter leurs condoléances, lui serrant la main et l’embrassant.

« Nous sommes en terrain inconnu », a déclaré le représentant Jim Costa (Démocrate de Fresno) au Times peu avant le vote.

Gaetz et ses alliés exigeront probablement d’importantes concessions en échange du soutien d’un nouveau président républicain. Les démocrates pourraient également tenter d’obtenir des concessions en échange du soutien d’un orateur consensuel, bien qu’un tel accord soit sans précédent dans l’histoire moderne des États-Unis.

La défaite de l’orateur aura des conséquences au-delà de sa carrière politique personnelle. Gaetz a cité la décision de McCarthy samedi de travailler avec les démocrates pour maintenir le gouvernement ouvert comme l’une des raisons de son coup d’État, et la défaite de McCarthy envoie un signal clair à celui qui le remplacera que l’extrême droite du Parti républicain ne tolérera pas de compromis.

La Californie sera également touchée : sans le républicain de Bakersfield à la présidence, l’État, qui a perdu son sénateur principal la semaine dernière, verra probablement son pouvoir au Congrès encore diminué.

Gaetz, après des mois de menaces, a déposé une motion pour évincer McCarthy tard lundi soir, profitant des règles de la chambre qui permettent à tout législateur de forcer un vote rapide pour expulser le président. McCarthy a perdu un vote pour déposer la motion de Gaetz mardi après-midi, 218-208.

Après le vote procédural, les collègues républicains de Gaetz ont semblé refuser de lui permettre de prononcer ses remarques de leur côté de la Chambre, le forçant à parler du côté démocrate de la chambre.

Les démocrates avaient clairement indiqué avant le vote qu’ils n’étaient pas intéressés à renflouer McCarthy. « Nous sommes prêts à trouver un terrain d’entente bipartite », a déclaré le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (DN.Y.) écrit le X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, mardi en fin de matinée. « Nos collègues extrémistes n’ont montré aucune volonté de faire de même. Ils doivent trouver un moyen de mettre fin à la guerre civile républicaine à la Chambre.

Les républicains qui ont voté pour évincer McCarthy étaient Gaetz, Andy Biggs et Eli Crane de l’Arizona, Tim Burchett du Tennessee, Bob Good de Virginie, Matthew M. Rosendale du Montana, Ken Buck du Colorado et la représentante Nancy Mace de Caroline du Sud.

La représentante Victoria Spartz de l’Indiana a voté contre McCarthy lors d’un premier vote de procédure, mais a refusé de le retirer de son poste de président, déclarant aux journalistes avant le vote : « Je suis prête à lui donner une chance supplémentaire ». Cory Mills de Floride et Warren Davidson de l’Ohio ont également soutenu McCarthy sur le vote de destitution après s’être opposés à lui sur la mesure procédurale.

La Chambre a été dans le désarroi pendant une grande partie de l’année, les partisans de la ligne dure du Parti républicain exigeant concession après concession en échange de leur soutien au programme de McCarthy. Pour remporter le marteau du président en janvier, McCarthy a rétabli des règles qui permettaient à tout membre de la Chambre de le renverser facilement – ​​les mêmes règles qui ont conduit à sa défaite mardi.

Après son élection à la présidence au 15e tour, les républicains conservateurs ont continué à se plaindre de la prétendue volonté de McCarthy de rompre le pain avec les démocrates. Plus tôt cette année, il a travaillé avec les démocrates pour suspendre le plafond de la dette nationale afin que les États-Unis puissent payer leurs factures. Samedi, il s’est appuyé sur les votes démocrates pour éviter une fermeture du gouvernement.

Dans les deux cas, McCarthy a d’abord tenté de faire adopter des mesures avec uniquement les votes du Parti Républicain. Il n’a travaillé avec les démocrates qu’après l’échec de ces efforts.

Pourtant, Gaetz a décrit les actions de McCarthy comme une trahison et une preuve que McCarthy n’était pas apte à diriger le GOP. Gaetz a également affirmé que McCarthy avait conclu un « accord secret » pour aider Biden à fournir des fonds pour aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. (McCarthy a dit que c’était faux.)

Peu avant le vote pour destituer le président, le représentant Tom Cole de l’Oklahoma a réprimandé les rebelles de son parti, affirmant que McCarthy, ce week-end, « avait mis son cou politique en jeu, sachant que ce jour viendrait pour faire la bonne chose », a-t-il déclaré. « Il a montré qu’il pouvait fonctionner en temps de crise. »

Cole a imploré les démocrates de ne pas se ranger du côté de Gaetz. « Réfléchissez longuement avant de nous plonger dans le chaos », a déclaré Cole. « Parce que c’est là que nous nous dirigeons si vous quittez l’enceinte. »

Gaetz a offert une réplique. « Le chaos », a déclaré Gaetz à Cole à la Chambre, « est quelqu’un à qui nous ne pouvons pas faire confiance avec sa parole. »

De nombreux républicains sont furieux contre Gaetz et ses alliés. « Vous devez voir l’arnaque telle qu’elle est », a déclaré le représentant Dan Crenshaw (R-Texas) au Times. « C’est juste un groupe de personnes qui ne veulent pas que les conservateurs gagnent. »

Le représentant Mike Garcia de Santa Clarita a imploré son parti « d’être l’option sans drame pour l’Amérique », affirmant que « quelques Républicains qui se présentent avec des ciseaux et soutenus par les Démocrates… ont décidé de faire aujourd’hui une histoire de drame ».

L’ancien président Trump, qui avait déjà clairement indiqué qu’il soutenait un «shutdown» du gouvernement, a pesé sur la crise au Congrès mardi après-midi. « Pourquoi les républicains se battent-ils toujours entre eux, pourquoi ne combattent-ils pas les démocrates de gauche radicale qui détruisent notre pays ? » » a-t-il publié sur son site Web conservateur de médias sociaux, Truth Social.

L’expulsion de McCarthy de la présidence est le dernier coup porté au pouvoir et à la portée de la délégation du Congrès californien, après le départ de l’ancienne présidente Nancy Pelosi de la direction de la Chambre et le décès récent de la sénatrice de longue date Dianne Feinstein. Les représentants démocrates Pete Aguilar de Redlands et Ted Lieu de Torrance sont les seuls Californiens à rester à la tête des deux chambres du Congrès.

Mais les principaux démocrates ont exprimé peu d’inquiétudes quant aux problèmes de McCarthy.

« Le président de la Chambre est choisi par le parti de la majorité », a déclaré Pelosi dans un communiqué mardi matin. « Dans ce Congrès, il est de la responsabilité des républicains de la Chambre de choisir un candidat et d’élire le président de la Chambre. À l’heure actuelle, rien ne justifie de s’écarter de cette tradition.

Les politiques de McCarthy sont si éloignées de l’électeur californien moyen que les Californiens ne devraient pas craindre qu’il perde son emploi, a déclaré le représentant Adam B. Schiff (Démocrate de Burbank) avant le vote.

« Au début, il ne s’est pas vraiment battu pour la Californie. Et en fait, dans de nombreux cas dans le passé, il a fait des choses qui sont très contraires aux intérêts de la Californie », a déclaré au Times Schiff, que McCarthy a lancé au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants plus tôt cette année. « En fin de compte, le pays a besoin d’un orateur sur lequel on peut compter. Nous ne lui faisons pas confiance, leurs membres ne lui font pas confiance, et il faut un certain degré de confiance pour parler.»

La rédactrice du Times, Faith Pinho, a contribué à ce rapport.