Kevin McCarthy évincé de son poste de président de la Chambre des représentants des États-Unis par les partisans de Trump – la politique américaine expliquée

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les événements sans précédent semblent être devenus presque monnaie courante dans la politique américaine ces dernières années – mais nous sommes arrivés à un nouveau moment de ce genre. La destitution de Kevin McCarthy en tant que président de la Chambre des représentants au Congrès est la première fois que quelqu’un est contraint de quitter ce poste dans l’histoire des États-Unis.

Il s’agit d’un moment charnière en raison du rôle clé que joue l’orateur dans la politique américaine et sa destitution laisse les républicains dans un état de désarroi.

Que fait l’orateur et pourquoi son rôle est-il si important ?

Le Congrès américain comprend deux chambres, la Chambre des représentants, la chambre basse, et le Sénat, la chambre haute. L’orateur est celui qui supervise la Chambre des représentants. Ils sont traditionnellement membres du parti majoritaire à la chambre, actuellement les Républicains, même si ce n’est pas une obligation. En fait, il n’est pas du tout nécessaire que l’orateur vienne de l’intérieur de la Chambre des représentants.

Sur le plan pratique, l’orateur fixe l’ordre du jour de la Chambre, contrôle les affectations aux commissions qui surveillent la politique américaine, organise les votes et est généralement responsable de maintenir l’unité de son parti derrière son agenda politique. Ce poste est l’un des plus importants à Washington. Cela ressort clairement de la position du président dans la ligne de succession présidentielle – l’ordre de qui prendra en charge la Maison Blanche si le président actuel devient incapable de faire le travail. L’orateur se trouve derrière le vice-président des États-Unis, en mesure de prendre la présidence si le président et le vice-président ne sont pas en mesure d’exercer leurs fonctions.

Selon la composition partisane du Congrès – que les Républicains ou les Démocrates aient le contrôle – ils peuvent faire ou défaire le programme du président américain, contrecarrer l’opposition aux initiatives et être le fer de lance des plus grands projets législatifs de leur parti.

Un orateur efficace est la clé de leur parti. Les succès remportés dans l’adoption d’une législation peuvent évidemment être vantés auprès des électeurs au moment des élections, tandis que le maintien d’un parti uni et derrière ses objectifs peut créer une force formidable qui propulse les candidats vers le succès dans les urnes.

Pourquoi Kevin McCarthy a-t-il été démis de ses fonctions ?

La Chambre des représentants fonctionne selon un cycle de deux ans, appelé « session ». Cette dernière session a débuté le 3 janvier 2023, la première tâche étant de voter pour un orateur. McCarthy avait déjà créé sa propre histoire en ayant besoin de 15 tentatives de vote pour obtenir la majorité des voix des plus de 400 législateurs de la Chambre dont il avait besoin. Ce fut la plus longue bataille pour la présidence depuis 1859, McCarthy ayant finalement obtenu 216 voix contre 212 (tous démocrates), un certain nombre de républicains votant simplement « présents ».

Cela aurait dû être un signe avant-coureur de ce qui allait arriver, avec des Républicains détenant une faible majorité de moins de 10 voix à la Chambre et avec des membres de droite du parti, dont un certain nombre sont de fervents partisans de Donald Trump – heureux de semer le trouble.

En effet, afin d’obtenir les voix requises pour être président, McCarthy a conclu des accords avec les résistants de l’extrême droite en acceptant une série de demandes – y compris un changement de règles qui permettait à n’importe quelle législation de déposer une motion d’annulation, la méthode utilisée pour retirer un haut-parleur.

Les choses ont atteint leur paroxysme avec la décision de McCarthy le week-end dernier de travailler avec les démocrates pour faire adopter un projet de loi de dépenses temporaire afin de maintenir le gouvernement en activité, plutôt que de risquer une fermeture lorsque l’argent alloué s’épuiserait.

La motion d’annulation a été proposée par le représentant Matt Gaetz de Floride, allié de Donald Trump. Les dirigeants parlementaires ont tenté d’empêcher le débat sur la motion. mais McCarthy a finalement été rejeté par une marge de 216 voix contre 210, sept législateurs n’ayant pas voté. 208 des 212 démocrates ont soutenu la motion de suppression, aux côtés de huit républicains (trois républicains n’ont pas voté). C’était suffisant pour faire pencher la balance

Que se passe-t-il maintenant ?

Le règlement de cette session du congrès stipule qu’« en cas de vacance au poste de président, le prochain membre » nommé sur une liste soumise par McCarthy lors de sa prise de poste deviendra président temporaire jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu. Un greffier de lecture de la Chambre a annoncé immédiatement après le vote que le représentant Patrick McHenry de Caroline du Nord était le premier nom sur la liste de McCarthy et avait donc été nommé président pro tempore.

Le représentant Steve Scalise de Louisiane, actuellement numéro deux républicain à la Chambre, a été mentionné comme successeur potentiel de McCarthy. Scalise suit actuellement un traitement de chimiothérapie pour un cancer du sang, mais Gaetz de Floride a suggéré qu’il ne serait pas contre lui.

« Je ne vais pas laisser de côté Steve Scalise simplement parce qu’il a un cancer du sang », a déclaré Gaetz.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était physiquement à la hauteur du travail, Scalise a répondu : « Je me sens bien. »

Mais aucun calendrier n’a encore été fixé pour le vote du président.

Quelle est la place de Donald Trump dans tout cela ?

Les acolytes de l’ancien président, qui fait face à de nombreuses poursuites judiciaires contre lui, n’ont pas tardé à évoquer Donald Trump comme possible candidat à la présidence. Trump – clairement le favori républicain pour l’élection présidentielle de 2024 – s’est plaint des luttes entre le parti, mais a déclaré qu’il ne voulait pas du poste.

Cependant, il est peu probable que cela empêche un républicain de chercher à le nommer. La représentante géorgienne Marjorie Taylor Greene s’est déjà tournée vers les réseaux sociaux pour exhorter à soutenir Trump en tant que « notre orateur ».

Compte tenu du chaos autour de Trump, avec un certain nombre de comparutions devant le tribunal dans quatre affaires au cours des 12 prochains mois et au-delà, Trump est probablement la dernière personne que les dirigeants républicains voudraient essayer de diriger le navire.