Kevin McCarthy échoue à la présidence après 11 tours de scrutin sur trois jours

Le 118e Congrès est de nouveau entré dans l’histoire jeudi, alors que le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, n’a pas réussi à remporter la présidence pour la 11e fois après huit heures de vote. L’impasse prolongée marque la première fois depuis 1859 que la Chambre a exigé plus de neuf scrutins pour désigner un nouveau président.

McCarthy est entré dans la troisième journée de vote avec un nouvel élan pour sa candidature, au milieu des informations selon lesquelles il aurait fait des concessions importantes à ses quelque 20 détracteurs au sein de la conférence républicaine.

Mais les négociations en cours n’ont pas influencé les détracteurs de McCarthy, qui ont continué à s’opposer à lui lors de trois votes jeudi. McCarthy a remporté 200 voix au neuvième tour de scrutin, lui laissant 18 voix de moins que les 218 nécessaires pour une victoire.

Les votes de jeudi comportaient quelques surprises. Le membre du Congrès d’extrême droite Matt Gaetz, un républicain de Floride, a voté deux fois pour Donald Trump. Comme la constitution américaine ne précise pas que le président de la Chambre doit être membre de la chambre, les législateurs ne sont pas tenus de soutenir l’un de leurs collègues. Trump n’a reçu aucun autre vote.

Un autre des détracteurs de McCarthy, la membre du Congrès Lauren Boebert du Colorado, a nommé le membre du Congrès Kevin Hern de l’Oklahoma pour le neuvième tour de scrutin. Hern, le président du comité d’étude républicain, a reçu le soutien de plusieurs membres lors des trois derniers tours de scrutin, alors même qu’il est lui-même resté dans le coin de McCarthy. Gaetz est passé du soutien de Trump à Hern pour les neuvième et 10e votes.

Les débats de jeudi ont marqué le troisième jour consécutif de vote lors de l’élection de la présidence. La Chambre s’est retrouvée dans l’impasse sur la présidence à trois reprises mercredi, à la suite des trois votes non concluants tenus la veille. Plutôt que de voter une quatrième fois mercredi, les membres ont décidé d’ajourner jusqu’au soir, donnant à l’équipe de McCarthy plus de temps pour négocier avec ses détracteurs républicains.

La soirée, également, n’a pas abouti à une solution, de sorte que la chambre s’est réunie à nouveau pour s’ajourner à nouveau jusqu’à l’après-midi suivant. C’est la première fois en un siècle que la Chambre ne choisit pas d’orateur au premier tour de scrutin.

Dans une première lueur d’espoir pour les perspectives de McCarthy, la plupart des républicains récalcitrants ont soutenu sa décision d’ajourner jusqu’à jeudi midi. Le vote final sur la mesure a été de 216 voix contre 214, les démocrates et quelques républicains ayant tenté en vain de maintenir la chambre en session.

Le membre du Congrès de première année John James, un républicain du Michigan, a célébré le succès de la motion d’ajournement comme une “petite victoire” lorsqu’il a renommé McCarthy jeudi. Mais le président du caucus démocrate de la Chambre, Pete Aguilar, s’est moqué de la vantardise de James comme un signe révélateur de dysfonctionnement républicain.

Le chef républicain Kevin McCarthy s’adresse au représentant Andy Ogles à l’intérieur de la chambre de la Chambre lors du vote de jeudi. Photographie : Jonathan Ernst/Reuters

“Il n’y a pas de victoire à ajourner sans faire les affaires du peuple”, a déclaré Aguilar en renommant le chef démocrate, Hakeem Jeffries.

L’opposition républicaine à McCarthy a été particulièrement stable, même après que les détracteurs auraient remporté des victoires importantes dans leurs négociations. Selon CNN, McCarthy a accepté un changement de règle de la chambre permettant à un seul membre de la Chambre de demander un vote pour révoquer l’orateur en place. McCarthy aurait également accepté d’autoriser des membres supplémentaires du House Freedom Caucus d’extrême droite à siéger aux comités de règles influents, et il a promis des votes sur certaines des principales priorités législatives des détracteurs.

Dans une autre victoire majeure pour les membres d’extrême droite de la Chambre, le Pac Congressional Leadership Fund aligné sur McCarthy a conclu un accord avec l’organisation Club for Growth pour ne pas investir dans des primaires à siège ouvert dans des districts républicains sûrs. Les deux groupes se sont déjà affrontés lors de primaires où le Club for Growth a promu des candidats plus à droite que ceux approuvés par la CLF. L’accord pourrait donner aux candidats d’extrême droite une meilleure chance de remporter une primaire, leur ouvrant la voie pour rejoindre la Chambre après avoir remporté des élections générales relativement faciles.

Mais les concessions ne semblent pas encore avoir influencé les critiques de McCarthy au sein de la conférence. Le membre du Congrès Scott Perry, président du House Freedom Caucus et chef de la coalition anti-McCarthy, a exprimé sa frustration que les détails des concessions aient été divulgués à la presse.

“Un accord n’est PAS conclu. Lorsque les confidences sont trahies et que les fuites sont dirigées, il est encore plus difficile de faire confiance », a déclaré Perry jeudi après-midi. “Je ne céderai pas au statu quo.”

Un accord n’est PAS conclu. Lorsque des confidences sont trahies et que des fuites sont dirigées, il est encore plus difficile de faire confiance. Totalement insatisfait. Je ne céderai pas au statu quo. – RepScottPerry (@RepScottPerry) 5 janvier 2023

McCarthy ne peut se permettre que de perdre le soutien de quatre républicains et de devenir toujours président, en supposant que les 434 membres actuels de la Chambre ont voté. Si certains détracteurs de McCarthy choisissent plutôt de voter « présent », le seuil de victoire pourrait être inférieur à 218.

Les alliés de McCarthy se sont plaints que l’impasse affecte déjà leurs électeurs, car toutes les affaires de la Chambre se sont arrêtées jusqu’à ce qu’un orateur soit choisi.

“Mon bureau a été informé par une agence aujourd’hui qu’ils ne peuvent pas communiquer avec mon personnel concernant les dossiers actifs car nous n’avons pas encore prêté serment”, m’a dit membre du Congrès Don Bacon, un républicain du Nebraska. «La poignée qui bloque l’élection des présidents n’aide pas les Américains mais leur fait directement du mal.

Mais les critiques de McCarthy n’ont montré aucun signe de relâchement, célébrant plutôt l’impasse actuelle comme un signe de débat vigoureux.

“Cette délibération est saine” m’a dit Le membre du Congrès Andy Biggs, un républicain de l’Arizona. “La Chambre devrait toujours être aussi engagée au lieu d’approuver toutes les factures qui la traversent.”

Face à la division républicaine, les démocrates sont restés unis pour soutenir leur nouveau chef. Jeffries a remporté le soutien des 212 membres du caucus démocrate sur tous les bulletins de vote, faisant de lui le meilleur électeur lors de l’élection de la présidence jusqu’à présent.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Jeffries a imploré les républicains de parvenir à un consensus pour le bien de la nation.

“J’espère qu’aujourd’hui, les républicains de la Chambre arrêteront les querelles, arrêteront la médisance et arrêteront de se poignarder les uns les autres afin que nous puissions avoir le dos du peuple américain”, a déclaré Jeffries. «En tant que démocrates, nous sommes prêts, désireux et capables de nous associer à eux pour trouver un terrain d’entente chaque fois que possible – pas en tant que démocrates, ni en tant que républicains, ni en tant qu’Américains. Il est temps que le Congrès se mette au travail.