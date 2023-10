Kevin McCarthy dit qu’il ne se présentera plus à la présidence de la Chambre

WASHINGTON— Représentant Kevin McCarthy, R-Calif., a déclaré à ses collègues républicains lors d’une réunion à huis clos mardi soir qu’il ne se présenterait plus à la présidence de la Chambre, ont déclaré plusieurs législateurs en quittant le rassemblement.

McCarthy a déclaré qu’il ne solliciterait pas le poste, un il a occupé le poste au cours des neuf derniers mois après un effort chaotique au sein de la conférence du GOP en janvier pour l’élire.

L’annonce de mardi est intervenue après que la Chambre a adopté une motion visant à le destituer de son poste de président. Ce vote a été forcé par le représentant Matt Gaetz, R-Fla., un critique conservateur qui a fait certaines demandes au républicain californien avant la date limite du week-end pour empêcher une fermeture du gouvernement.

Gaetz avait déposé lundi une résolution qui déclencherait un vote au sol sur la destitution de McCarthy en tant que président, arguant que McCarthy n’avait pas respecté les conditions sur lesquelles le républicain de Floride avait insisté lors des négociations sur le financement gouvernemental.

McCarthy est devenu président en janvier après avoir été élu au 15e tour de scrutin – le cinquième plus long vote en termes de nombre de votes dans l’histoire des États-Unis et le plus long vote de ce type en 164 ans.

Au milieu du drame au sein du parti, l’une des conditions que McCarthy avait acceptées à l’époque alors qu’il tentait d’apaiser les conservateurs était d’autoriser le rétablissement d’une règle qui permettrait à un seul législateur de forcer un vote pour évincer un président en exercice au milieu d’un débat. séance du Congrès.

Avant le vote de la Chambre pour l’évincer mardi, McCarthy s’est montré provocant et a déclaré qu’il lutterait contre les efforts visant à lui retirer le marteau de président.

« Je pense que Matt a prévu cela depuis le début », a déclaré McCarthy aux journalistes. « Peu importe ce qui s’est passé. Vous savez, il l’aurait fait s’il avait été fermé ou non. Je crois fermement que c’est la bonne décision de garder le gouvernement ouvert pour s’assurer que nos militaires sont toujours payés ou que nos agents frontaliers sont toujours payés. «

Les démocrates, quant à eux, ont décidé qu’ils n’agiraient pas pour sauver McCarthy. Ils ont voté avec les conservateurs en faveur de la motion visant à quitter la présidence, démettant McCarthy de son poste.

Plus tôt dans la journée, McCarthy a déclaré qu’il avait parlé de la situation au chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y.

McCarthy a déclaré avoir dit à Jeffries : « Vous faites tout ce que vous devez faire. Je comprends la politique. Je comprends où se trouvent les gens. Mais je crois sincèrement en l’institution de la Chambre. En fin de compte, si vous expulsez un orateur qui a tenu 99 % de sa conférence, qui a maintenu le gouvernement ouvert et payé les troupes, je pense que nous sommes dans une très mauvaise situation quant à la façon dont nous allons diriger le Congrès. »

McCarthy était le chef des républicains de la Chambre depuis janvier 2019 après que le représentant Paul Ryan, R-Wis., qui avait été président de la Chambre, a décidé de ne pas se présenter aux élections au Congrès. Les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de 2018 et la représentante Nancy Pelosi, démocrate de Californie, est devenue présidente en 2019.

Même avant le drame de cette année, McCarthy avait été envisagé à un moment donné pour le poste de président, mais il a abandonné la course en 2015 après la décision du président de la Chambre des représentants de l’époque, John Boehner, républicain de l’Ohio, de démissionner du Congrès. McCarthy avait commis une gaffe publique, admettant que l’enquête de la Chambre sur l’attaque de Benghazi en 2012 visait à nuire à la candidature présidentielle de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. Ryan s’est ensuite lancé dans la course et a été élu président.

McCarthy est membre de la Chambre depuis 2007.