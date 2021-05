Kevin McCarthy dit que le GOP de la Chambre votera sur le président de la conférence

WASHINGTON –Les républicains de la Chambre devraient organiser un vote mercredi pour dépouiller la représentante Liz Cheney de sa position de leader, a déclaré lundi aux membres le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de R-Californie.

Cela survient alors que le législateur du Wyoming continue d’attirer les attaques de ses compatriotes républicains pour ses critiques de l’ancien président Donald Trump, qu’elle a critiqué à plusieurs reprises pour avoir promu « le grand mensonge » de la fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

Dans une lettre aux membres de la Chambre républicaine lundi, McCarthy a écrit que « l’objectif principal du parti serait de reprendre la Chambre en 2022 » et que « les conflits internes doivent être résolus afin de ne pas nuire aux efforts de notre équipe collective ».

« Ayant entendu un si grand nombre d’entre vous ces derniers jours, il est clair que nous devons faire un changement. En tant que tel, vous devriez vous attendre à un vote sur la révocation du président de la Conférence ce mercredi », a-t-il poursuivi.

Les législateurs du GOP se réuniront à huis clos mercredi matin à Capitol Hill où le sort de Cheney pourrait être scellé alors qu’un nombre croissant de ses collègues cherchent à la démarrer en tant que présidente de la conférence, le troisième poste le plus puissant du GOP.

Minority Whip Steve Scalise, R-La., Deuxième au pouvoir seulement derrière McCarthy, est sorti la semaine dernièrede soutenir publiquement la représentante de New York Elise Stefanik pour remplacer Cheney à la présidence de la conférence.

« Les républicains de la Chambre doivent se concentrer uniquement sur la reprise de la Chambre en 2022 et la lutte contre le programme socialiste radical du président (Nancy) Pelosi et du président (Joe) Biden, et Elise Stefanik est fermement résolue à le faire », a déclaré la porte-parole de Scalise, Lauren Fine une déclaration envoyée par e-mail à USA TODAY la semaine dernière.

Ce que cela veut dire:La représentante Liz Cheney pourrait perdre son rôle de leader du GOP en raison de sa critique de Trump. Qu’est-ce que ça veut dire?

Cheney a irrité bon nombre de ses collègues du GOP en janvier lorsqu’elle a non seulement voté pour destituer Trump pour une accusation, il a incité à l’assaut du Capitole le 6 janvier, mais a également appelé publiquement l’ancien président pour ses affirmations infondées que les élections de 2020 étaient frauduleuses.

En février, Cheney a conservé son poste dans le parti lors d’une réunion à huis clos tumultueuse qui durait des heures. Ses compatriotes républicains ont voté 145-61 (avec une abstention) au scrutin secret pour la garder à la présidence.

À l’issue de la réunion, M. Cheney a déclaré aux journalistes que le vote indiquait clairement «que nous ne sommes pas divisés et que nous n’allons pas être dans une situation où les gens peuvent choisir n’importe quel membre de la direction. aller de l’avant ensemble, et nous devons avancer d’une manière qui nous aide à repousser les politiques démocratiques vraiment dangereuses et négatives. «

Mais le récit continu de Trump selon lequel les élections ont été volées a incité Cheney à continuer de le repousser.

« L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée. Quiconque prétend que c’est le cas est en train de répandre THE BIG LIE, de tourner le dos à la primauté du droit et d’empoisonner notre système démocratique », a tweeté le président du caucus du GOP.

Son tweet est survenu alors que Trump publiait une déclaration semblable à un tweet appelant les résultats de l’élection présidentielle « LE GRAND MENSONGE », renversant une phrase utilisée lors de sa deuxième destitution dirigée par la Chambre pour décrire ses fausses allégations de fraude électorale.

Suite:Qui est Liz Cheney? La n ° 3 des républicains de la Chambre, fille d’un vice-président, critique de Trump

Suite:Qui est Elise Stefanik, la députée Trump et Scalise veulent remplacer Liz Cheney à la direction du GOP?

«Il s’agit de savoir si le Parti républicain va perpétuer des mensonges sur les élections de 2020 et tenter de blanchir ce qui s’est passé le 6 janvier. Liz ne le fera pas. Tel est le problème », a déclaré Jeremy Adler, un porte-parole de Cheney, dans un communiqué la semaine dernière.

Sa réponse a continué à frustrer les dirigeants du parti, y compris McCarthy qui a défendu la députée en février, mais dit maintenant que la conférence perd confiance en elle.

«J’ai entendu des membres inquiets de sa capacité à assumer le poste de présidente de la conférence, à faire passer le message», a-t-il déclaré à Fox News le 4 mai. majorité. »

Suite:Liz Cheney persiste à repousser les revendications électorales de Trump malgré une position périlleuse au sein du GOP

Sur un micro chaud, McCarthy a déclaré à l’animateur de Fox News, Steve Doocy, hors antenne: « Je l’ai eu avec … Je l’ai eu avec elle. Vous savez, j’ai perdu confiance … Eh bien, quelqu’un doit juste apporter une motion, mais je suppose que cela aura probablement lieu. » Le commentaire a d’abord été rapporté par Axios et confirmé par CNN.

Suite:La représentante Liz Cheney écrit dans un éditorial que GOP est à un « tournant », appelle McCarthy commente Trump

Dans un récent éditorial du Washington Post, Cheney a appelé McCarthy pour avoir changé sa position sur Trump, affirmant qu’il « ne laissait aucun doute » sur la culpabilité de Trump dans ses remarques publiques quelques jours après le 6 janvier.

« Sur le parquet de la Chambre le 13 janvier, McCarthy a déclaré: » Le président porte la responsabilité de l’attaque de mercredi contre le Congrès par des émeutiers de la foule. Il aurait dû immédiatement dénoncer la foule quand il a vu ce qui se passait. » Maintenant, McCarthy a changé son histoire », écrit-elle.

« Le Parti républicain est à un tournant, et les républicains doivent décider si nous allons choisir la vérité et la fidélité à la Constitution », a écrit Cheney. « Dans le sillage immédiat des violences du 6 janvier, nous connaissions presque tous la gravité et la cause de ce qui venait de se passer – nous en avions été témoins de première main. »

L’éviction possible de Cheney, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, représente une tension continue dans le GOP entre deux camps distincts: ceux fidèles à Trump et ses allégations de fraude électorale et les républicains plus traditionnels.

Dans son éditorial, Cheney n’a pas mâché ses mots sur la situation actuelle et le «culte de la personnalité» de Trump.

Certains républicains, dont le sénateur de l’Utah Mitt Romney, qui rejettent l’ancien président, ont défendu Cheney.

Suite:Le sénateur GOP Mitt Romney défend la représentante Liz Cheney au milieu du retour de force républicain: « Liz Cheney refuse de mentir »

« Toute personne de conscience trace une ligne au-delà de laquelle elle n’ira pas: Liz Cheney refuse de mentir », a tweeté Romney le 4 mai.

Il a tweeté lundi après la lettre de McCarthy que « l’expulsion de Liz Cheney de la direction ne gagnera pas un électeur supplémentaire au GOP, mais cela nous en coûtera pas mal. »

Dimanche, les républicains ont continué de raffermir leurs positions dans le débat sur l’opportunité de remplacer Cheney.

Suite:Le GOP prend parti pour l’éviction de Cheney, avec un membre du Congrès appelant le parti « essentiellement le Titanic »

« Tout dirigeant qui ne se concentre pas sur la lutte contre l’agenda radical et dangereux de Biden doit être remplacé », a déclaré le représentant Jim Banks, R-Ind., À Fox News Sunday, interrogé sur son raisonnement pour s’opposer à son leadership. Banks est président du Comité d’étude républicain, le plus grand caucus du GOP au Congrès.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., L’un des rares républicains de la Chambre à voter pour la deuxième destitution de Trump, a exprimé son soutien à Cheney dimanche.

« C’est incroyable. Liz Cheney dit exactement ce que Kevin McCarthy a dit le jour de l’insurrection. Elle le dit constamment. Et quelques semaines plus tard, Kevin McCarthy s’est mis à attaquer d’autres personnes », a déclaré Kinzinger sur CBS News « Face the Nation. »

«Et donc, je pense que la réalité est que nous, en tant que parti, devons avoir un regard interne et une comptabilité complète de ce qui a conduit au 6 janvier. Je veux dire, en ce moment, c’est essentiellement comme si nous étions le Titanic. Nous sommes au milieu de ce lent évier, il y a un groupe sur le pont qui dit à tout le monde que tout va bien, pendant ce temps, Donald Trump est à la recherche de vêtements pour femmes essayant de monter sur le premier canot de sauvetage », a-t-il déclaré.

Contribution: Jeanine Santucci, Matthew Brown