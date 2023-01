Kevin McCarthy devient président de la Chambre : qui il est et où il en est

Le chef républicain Kevin McCarthy a prêté serment en tant que président de la Chambre des représentants samedi matin, mettant fin à une semaine de luttes intestines et cédant officiellement le contrôle de la Chambre au GOP.

Une scission au sein du parti a transformé ce qui est normalement une procédure sans incident en une impasse historique, 20 législateurs républicains extrémistes retardant le processus dans le but combiné de contrecarrer la nomination de McCarthy et d’obtenir des concessions d’un dirigeant qu’ils considèrent comme trop favorable à l’establishment.

Qui est Kevin McCarthy de toute façon ?Membre du Congrès pour neuf mandats, McCarthy représente son district californien depuis 2007. Proche allié du conservateur fiscal Paul Ryan – qui a été président entre 2015 et 2019, McCarthy a évolué dans les cercles supérieurs du parti pendant près d’une décennie, après avoir été majoritaire chef de 2014 à 2019 et chef de minorité de 2019 à aujourd’hui. McCarthy a été l’un des premiers partisans de l’ancien président Donald Trump et s’est aligné sur Trump sur la plupart des questions tout au long de sa présidence. Cependant, il a pris ses distances avec les allégations de fraude de Trump après les élections de 2020. Les deux se sont ensuite réconciliés et Trump a approuvé sa candidature à la présidence. REGARDER: Le président nouvellement élu McCarthy remercie le président Trump pour son soutien. “Je tiens tout particulièrement à remercier le président Trump, et je pense que personne ne devrait douter de son influence. Il était avec moi depuis le début.” Toutes nos félicitations, @GOPLader! pic.twitter.com/6QLG88AM3s – Salle de guerre Trump (@TrumpWarRoom) 7 janvier 2023

Pourquoi a-t-il fallu si longtemps ?Les républicains détiennent une majorité de 222-213 sièges à la Chambre, ce qui serait suffisant pour que McCarthy remporte confortablement la présidence dans des circonstances normales. Cependant, il a fallu 15 tours de scrutin pour qu’il soit confirmé, grâce à l’opposition de l’aile la plus conservatrice du GOP, dont beaucoup sont membres du « Freedom Caucus » pro-Trump. Au premier tour, 19 républicains se sont opposés à McCarthy, avant que ce nombre ne soit réduit à six qui ont voté «présent» au 15e et dernier tour. La dernière fois que la Chambre est allée au-delà d’un seul tour pour confirmer un orateur, c’était en 1923.

Que voulaient ses adversaires ?Le Freedom Caucus soutient depuis longtemps que McCarthy est trop disposé à faire des compromis avec le Parti démocrate et pas assez agressif en matière d’immigration, de réforme des dépenses ou de réglementation des grandes entreprises technologiques. LIRE LA SUITE: Un législateur américain dénonce le discours “à la Corée du Nord” de Zelensky Alors que certains membres de ce groupe – comme le représentant de Floride Matt Gaetz – sont restés opposés à McCarthy jusqu’au vote final, d’autres ont exigé un ensemble de règles leur accordant plus de temps pour examiner la législation avant de voter, plus de pouvoir sur la révocation d’un orateur pendant le Congrès. ‘ terme, et puissantes affectations de comité.

Quelle est la position de McCarthy sur l’Ukraine ? Lire la suite Les États-Unis vont armer Kiev de Sea Sparrows Plus tôt cette semaine, Gaetz a déclaré à propos de McCarthy que “Encore et encore ses points de vue, ses positions, ils se déplacent comme du sable sous vous.” Sur la question de l’aide militaire américaine à l’Ukraine – que presque tous les démocrates et républicains soutiennent avec enthousiasme et certains membres du Freedom Caucus s’y opposent – ​​cela semble être le cas. McCarthy a déclaré avant les élections de mi-mandat de novembre que si le GOP reprenait le Congrès, il ne donnerait plus Kiev « un chèque en blanc ». Pressé par CNN quelques jours plus tard, il a insisté sur le fait qu’il “très favorable à l’Ukraine” mais pousserait pour “responsabilité.” McCarthy a voté en faveur d’un paquet de 40 milliards de dollars d’aide économique et militaire pour l’Ukraine en mai, mais contre une facture de dépenses massive de 1,7 billion de dollars contenant 40 milliards de dollars supplémentaires pour Kiev en décembre.

Qu’en pensent les électeurs ?Moins de la moitié (48%) des électeurs républicains voulaient que le GOP élise McCarthy comme président, selon un sondage Rasmussen réalisé plus tôt cette semaine. Pendant ce temps, 29% ont déclaré qu’il devrait être retiré de la course, tandis que 23% étaient indécis.