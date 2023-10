Kevin McCarthy dément les informations selon lesquelles il envisagerait de démissionner du Congrès

WASHINGTON — Le représentant Kevin McCarthy, républicain de Californie, qui a été évincé de son poste de président de la Chambre cette semaine, a démenti les informations selon lesquelles il envisageait un départ anticipé du Congrès et a déclaré vendredi qu’il ne démissionnerait pas.

« Je ne démissionne pas. J’ai encore beaucoup de travail à faire », a déclaré McCarthy aux journalistes à Capitol Hill.

« Nous allons conserver la majorité. Je vais aider les gens que j’ai ici et nous allons l’élargir encore », a-t-il déclaré, faisant référence aux élections de 2024.

Ses commentaires sont intervenus peu de temps après que deux personnes proches du dossier ont déclaré à NBC News que McCarthy envisageait de démissionner.

L’un des alliés de McCarthy a déclaré qu’il « étudiait ses options mais n’avait pas pris de décision définitive ».

« Aucune décision n’a été prise », a indiqué l’autre source.

Politique signalé pour la première fois que McCarthy envisageait de quitter le Congrès avant la fin de son mandat début janvier 2025.

McCarthy a été démis de ses fonctions de président de la Chambre mardi par 216 voix contre 210, les démocrates rejoignant huit conservateurs frustrés par son leadership en votant pour l’évincer.

Quelques heures après le vote, McCarthy a annoncé lors d’une conférence de presse qu’il ne se présenterait plus au poste le plus élevé de la Chambre. Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de rester membre du Congrès, McCarthy a répondu : « Je vais examiner cela. »

Avant que McCarthy ne démente les informations faisant état d’une éventuelle démission, une personne qui n’a pas parlé directement à McCarthy mais qui était en contact avec des personnes de son entourage a déclaré : « Sa pensée a un peu vacillé ».

«Je pense qu’il a envisagé plusieurs options. Et ce que cela signifie pour son avenir. Il l’a dit dans son discours : il veut aider à garder la plupart des députés à leur place. Comment il fait cela et de quel point de vue est la décision », a déclaré la personne.

Il n’est pas sans précédent qu’un ancien président quitte le Congrès avant la fin de son mandat. Le président de l’époque, John Boehner, républicain de l’Ohio, a quitté le Congrès après avoir brusquement annoncé sa décision de se retirer en septembre 2015.

McCarthy, 58 ans, siège à la direction du Parti républicain depuis 2009 et siège au Congrès depuis 2007. Il représente le 20e district du Congrès de Californie, qui couvre la vallée centrale de l’État.

Il a pris la présidence en janvier après un effort chaotique initialement au sein de la conférence du GOP pour l’élire et il a occupé ce poste pendant neuf mois. McCarthy est le principal leader républicain depuis 2019 après la démission du représentant Paul Ryan, R-Wis. Avant de venir à Washington, il était membre de l’Assemblée de l’État de Californie.

Les républicains de la Chambre devraient tenir mardi un forum de candidats à huis clos pour désigner le prochain orateur. Mercredi, ils devraient organiser des élections internes avant un vote officiel à la Chambre avec les démocrates et les républicains.

Vendredi après-midi, le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, R-La., et le représentant Jim Jordan, R-Ohio, président du comité judiciaire de la Chambre, avaient lancé des candidatures officielles pour le poste de président.

La Jordanie a jusqu’à présent reçu plus de soutien public que Scalise et la Jordanie a reçu jeudi le soutien de l’ancien président Donald Trump. Le représentant Kevin Hern, R-Okla., président du comité d’étude républicain, envisage également de se lancer dans la course.