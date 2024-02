Kevin McCarthy déchire Matt Gaetz à propos d’une enquête éthique lors d’une conférence de presse surprise

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président déchu de la Chambre, Kevin McCarthy, était de retour au Capitole mardi où il a donné sa première conférence de presse depuis son départ de la Chambre des représentants en décembre.

Et il avait une cible en tête : le député de Floride Matt Gaetz, le républicain qui a dirigé un groupe de rebelles pour évincer M. McCarthy de son poste de président l’année dernière avec le soutien des démocrates de la chambre.

M. McCarthy répond à une question de L’indépendant à propos de la résolution de M. Gaetz visant à défendre Donald Trump, l’ancien président et actuel favori du Parti républicain pour 2024, contre les accusations de mener une « insurrection » le 6 janvier. L’adoption d’une telle résolution interviendrait alors que M. Trump fait l’objet d’une inculpation pénale pour tentative d’obstruction au Congrès. procédures certifiant les résultats des élections de 2020 lorsqu’une foule massive de ses partisans a pris d’assaut le Capitole américain.

Cela servirait également à protéger M. Trump des poursuites judiciaires visant à l’exclure du scrutin de 2024 dans les États du pays ; le 14e amendement interdit à ceux qui ont soutenu la rébellion ou l’insurrection contre les États-Unis d’exercer des fonctions fédérales.

« Est-ce qu’il essaie de détourner l’attention de ce qui se passe dans [E]des trucs ? Je ne sais pas ce qui s’est passé », a déclaré l’ancien orateur. se référant au comité d’éthique de la Chambre, qui enquête sur M. Gaetz. Le ministère de la Justice a refusé de porter des accusations de trafic sexuel contre le membre du Congrès après avoir mené une enquête similaire.

M. McCarthy a ensuite été pressé au sujet de l’enquête éthique elle-même et a répondu qu’il ne savait pas grand-chose de l’enquête – mais a affirmé que M. Gaetz en avait été « très préoccupé » alors que M. McCarthy était encore orateur, et avait demandé à l’orateur « faire quelque chose à ce sujet ».

Mais il ne l’a pas fait, a poursuivi M. McCarthy, car cela « serait illégal ».

L’indépendant a contacté M. Gaetz pour obtenir une réponse à ces affirmations.

L’ancien orateur n’avait pas fini. À un autre moment de la conférence de presse, il a également semblé faire une autre référence à l’enquête éthique de son ennemi, ou à tout le moins à sa vie sexuelle : “Il ment probablement aussi sur les personnes avec qui il couche.”

M. Gaetz a répondu à un tweet citant cette remarque particulière : « De quelle étape du deuil s’agit-il ?

Les propos acerbes échangés entre les deux hommes représentent bien plus qu’une simple dispute personnelle.

Depuis sa démission volontaire fin décembre, M. McCarthy serait sur le sentier de la guerre. Rapport de Politique et d’autres médias indiquent qu’il soutient un vaste effort visant à recruter et à soutenir les candidats aux primaires contre les républicains qui ont voté pour son éviction à l’automne – M. Gaetz et d’autres, dont Nancy Mace de Caroline du Sud et Tim Burchett du Tenessee.

M. Burchett a révélé à La bête quotidienne que ces machinations ont déjà conduit certains donateurs « très riches » à mettre fin, ou du moins à suspendre, leur soutien financier à sa candidature à la réélection.

Ces mêmes républicains pourraient toutefois recevoir un coup de pouce de la part du successeur de M. McCarthy. Comme Politique rapporté pour la première fois, le président Mike Johnson, lui-même souvent considéré comme plus proche des conservateurs de droite à la Chambre des représentants, devrait diriger une collecte de fonds pour M. Burchett vendredi.