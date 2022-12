Kevin McCallister bobblehead est un clin d’œil à l’attrait durable de “Home Alone” de Hughes – Shaw Local

Kevin McCallister n’est pas seul à la maison.

Kevin, ou un fac-similé en résine de polyester de 7½ pouces au sourire joyeux, réside dans environ 4 200 maisons, entreprises et partout où les collectionneurs exposeraient une figurine à tête branlante du jeune héros de “Home Alone” de John Hughes.

Les photos “selfie” en cours avec la “McCallister House” à Winnetka et une projection à guichets fermés du film de 1990 le 9 décembre dans le sanctuaire de Grace Episcopal Church à Oak Park – un autre lieu de tournage – témoignent de la popularité continue du film, en particulier pendant les vacances.

“Ils pensaient que ce serait un bon classique de Noël, mais personne ne s’attendait à ce que ce soit ce qu’il a fini par être”, a déclaré Phil Sklar, co-fondateur et PDG de la société. Temple de la renommée et musée nationaux de Bobblehead à Milwaukee. Le musée abrite près de 10 500 bobbleheads uniques.

Il y a plusieurs années, après avoir navigué sur tous les problèmes de licence, le musée a publié des ensembles de bobblehead “Home Alone” et des figurines individuelles, en se concentrant sur les personnages Kevin (Macaulay Culkin), Harry (Joe Pesci) et Marv (Daniel Stern). Les versions suivantes mettaient en vedette Gus Polinski (John Candy) et la tarentule de compagnie des McCallister.

Chacune des huit pattes de l’araignée s’agite.

“Tout ce que nous faisons doit basculer”, a déclaré Sklar.

Gagnant des recettes nationales de plus de 285 millions de dollars, “Home Alone” a fini par être la comédie nationale n ° 2 de tous les temps derrière “The Hangover II” 21 ans plus tard, selon les-chiffres.com. “Home Alone” se classe au septième rang mondial de tous les temps parmi les comédies avec un box-office total de plus de 476 millions de dollars.

Le film a également aidé à décrocher la bonne foi de North Shore de feu Hughes, car le diplômé de Glenbrook North High School a utilisé de nombreux lieux de la région pour “Home Alone” et des films tels que “Ferris Bueller’s Day Off”.

Sur la série originale de 5 000 bobbleheads de Kevin McCallister, il en reste environ 800, ainsi qu’une partie du modèle de Gus Polinski. Les 3 000 modèles Harry et Marv, ainsi que la tarentule, sont épuisés.

Cela surprend Sklar, qui pense que ce Noël ou le prochain sera la fin de la ligne pour Kevin.

“Je pensais que Kevin vendrait le plus”, a déclaré Sklar, même s’il estimait que la figurine de Marv était l’une de ses préférées en raison de la marque sur son front laissée par la chute du fer dans le film.

Sklar, qui a des diplômes supérieurs en commerce de Notre Dame et de Northwestern, est passé de la collection de cartes de sport aux bobbleheads en 2003. Son partenaire commercial avec le musée, le président Brad Novak, a travaillé pour l’équipe de baseball de la ligue mineure Rockford RiverHawks, qui avait un cadeau bobblehead.

Bientôt, Sklar entourait les dates du calendrier pour des cadeaux similaires dans d’autres stades de baseball. Comme d’habitude chez les collectionneurs, son passe-temps est devenu incontrôlable et, en novembre 2014, Sklar et Novak ont ​​​​annoncé la création d’un musée.

Cela a pris plusieurs années, mais le 1er février 2019, le National Bobblehead Hall of Fame and Museum a ouvert ses portes au public dans un espace au deuxième étage sur First Street à Milwaukee.

Le musée accueille en moyenne environ 10 000 visiteurs par an et a accueilli des personnes des 50 États et 25 pays.

Sklar a eu un choc quelques mois après l’ouverture du musée lorsqu’un représentant de Culkin a monté les escaliers et a déclaré que son client aimerait prendre des photos à publier sur les réseaux sociaux.

“C’était assez fou”, a déclaré Sklar, trois ans plus jeune que Culkin lorsqu’il a regardé Kevin McCallister du grand écran repousser les Wet Bandits dans “Home Alone”, un film qu’il revisite chaque saison des fêtes.

“Je ne pense même pas qu’ils savaient que sa figurine était là”, a déclaré Sklar.

https://www.dailyherald.com/entlife/20221223/kevin-mccallister-bobblehead-is-a-nod-to-the-enduring-appeal-of-hughes-home-alone