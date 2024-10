Kevin McCall veut un nouvel album pour impressionner Eva Marcille, sa fille séparée

Kévin McCall a de grands rêves avec son prochain projet : remettre sa famille dans ses bonnes grâces, avec dans le meilleur des cas même des retrouvailles avec son ex, Eva Marcille !!!

Kevin nous dit qu’il a fait un long voyage pour lui-même – et il continue de voyager. Il n’a pas parlé à Eva depuis un certain temps mais évoque l’hymne intemporel du mendiant « On Bended Knee » de Boyz II Hommes pour cerner ses sentiments.