Kevin Maxen des Jaguars de Jacksonville devient le premier entraîneur masculin d’une grande ligue sportive américaine à sortir | Nouvelles de la NFL

Kevin Maxen est un entraîneur de force avec les Jaguars de Jacksonville

Kevin Maxen, entraîneur associé des Jaguars de Jacksonville, est devenu le premier entraîneur masculin d’une grande ligue sportive américaine à se révéler gay.

Maxen a fait cette déclaration publique dans une interview publiée jeudi par Outsports.

Il a déclaré: « Ce n’est que récemment – et grâce à l’immense amour et au soutien de ma famille, de mes amis, de mes collègues et de mes pairs, ainsi qu’au courage et au sacrifice de mon partenaire – que j’ai réalisé que j’avais le droit et la responsabilité d’aimer et d’être aimé, et que peut-être que partager cela donnera, espérons-le, à quelqu’un d’autre la force d’accepter sa propre vie et de prendre le contrôle de sa propre histoire. «

Maxen est avec les Jaguars depuis 2021. Il était auparavant entraîneur de force dans les rangs collégiaux à Baylor et Vanderbilt, et a joué le secondeur à la Division III Western Connecticut State.

« Je ne veux plus avoir l’impression de devoir y penser », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas avoir l’impression de devoir mentir sur qui je vois ou pourquoi je vis avec quelqu’un d’autre.

« Je veux exprimer mon soutien aux gens qui vivent comme ils veulent vivre, mais je veux aussi juste vivre et ne pas avoir peur de la façon dont les gens vont réagir. »

Bien que l’annonce de Maxen soit une première pour un entraîneur masculin, des joueurs de la NFL sont déjà sortis. Michael Sam est devenu le premier joueur ouvertement gay à être repêché lorsque les St Louis Rams de l’époque l’ont sélectionné en 2014.

En 2021, Carl Nassib, alors avec les Las Vegas Raiders, est devenu le premier joueur actif de la NFL à sortir publiquement. Nassib a joué pour Tampa Bay la saison dernière.

Quelques entraîneures de ligues basées aux États-Unis se sont révélées publiquement, notamment Katie Sowers, une ancienne assistante des 49ers de San Francisco.

Maxen a déclaré qu’il ne se sentait plus à l’aise de cacher sa sexualité ou son partenaire depuis deux ans.

« Vous avez d’autres entraîneurs qui ont des proches, et ils parlent de leurs proches », a déclaré Maxen. « Et je me sentais coupable de ne pas pouvoir faire la même chose, de me laisser tomber. »

Marcus Pollard, directeur du développement des joueurs de Jacksonville, a déclaré à Outsports que c’était « un privilège de travailler aux côtés de Kevin, qui est travailleur, dévoué et prospère en tant qu’entraîneur de force et de conditionnement physique pour les Jaguars de Jacksonville ».