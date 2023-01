Kevin Martin aide une femme bloquée à cause du brouillard d’Edmonton

Le brouillard épais et épais qui plane sur Edmonton cette semaine a été une douleur pour les voyageurs et le personnel des compagnies aériennes, mais pour une femme de la Colombie-Britannique, cela a conduit à une histoire mignonne qu’elle n’oubliera jamais.

Giselle Goulet vit à Victoria et tentait mardi de s’envoler pour la capitale albertaine pour retrouver sa sœur avant de s’envoler pour des vacances au Mexique.

Mais la faible visibilité due au brouillard signifiait que ses vols continuaient d’être annulés.

“Cependant, ils ont dit que si vous alliez à Vancouver puis à Calgary, vous pourriez avoir une meilleure chance”, a-t-elle expliqué à CTV News Edmonton.

Alors Goulet a suivi les conseils des employés de la compagnie aérienne et a pris un vol pour Calgary. Le problème est alors devenu un manque de voitures qu’elle pouvait louer pour se rendre à Edmonton.

C’est alors qu’elle a décidé de demander de l’aide à un parfait inconnu.

“Je me suis approché de lui et j’ai dit:” Est-ce que ça va si je prends un tour? Et il a dit : ‘Où vas-tu ?’ J’ai dit Nisku et il a dit bien sûr”, se souvient-elle.

“Il s’avère que ce type est Kevin Martin. Et si vous ne savez pas qui il est, c’est un médaillé d’or en curling.”

Pas n’importe quelle médaille d’or, et pas une seule non plus.

Martin a dirigé des équipes qui ont remporté les Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, les championnats du monde de 2008, quatre Briers Tim Hortons et deux essais olympiques de curling.

Il possède également une collection d’autres médailles et est largement considéré comme l’un des plus grands curleurs de tous les temps.

CTV News Edmonton l’a rencontré à Camrose, en Alberta.

“Pouvez-vous m’aider? Ma sœur et moi nous envolons pour le Mexique demain à partir d’Edmonton”, se souvient Martin Goulet.

“Bien sûr! Bien sûr, peu importe, allons-y,” lui dit-il, racontant l’histoire en riant. “Alors nous y sommes allés et elle s’appelle Giselle, une personne super sympa.”

Avec peu ou pas de connaissances sur lui ou sur tous ses briers précédents, Goulet a déclaré qu’elle était non seulement ravie de se rendre au Mexique, mais aussi d’avoir rencontré une légende sportive canadienne en cours de route.

“C’était tellement merveilleux de le rencontrer et une expérience fabuleuse et je suis tellement reconnaissante qu’il ait accepté d’aider une totale inconnue et de l’emmener”, a-t-elle déclaré.

Et qu’est-ce que Martin a obtenu en retour, à part la joie d’aider un compagnon de voyage ?

“L’accord était, et c’était un accord assez dur cependant, elle devait acheter le café à Red Deer. C’était l’accord”, a-t-il dit en riant.



Avec des fichiers de David Ewasuk de CTV News Edmonton