Kevin Manning: le jockey vainqueur du Derby et des Guinées met fin à une carrière de 39 ans | Nouvelles de la course

Le jockey Kevin Manning, vainqueur du Derby, a annoncé sa retraite de la selle après avoir conduit Vocal Studies à la victoire à Galway.

Manning, 55 ans, a roulé pendant la majeure partie de son illustre carrière pour le légendaire entraîneur Jim Bolger, qui est aussi son beau-père.

Ensemble, le duo a remporté de nombreuses courses majeures à travers l’Irlande, le Royaume-Uni et la France, ainsi qu’une Coupe de Hong Kong avec Alexander Goldrun.

Image:

Poetic Flare est à l’écart de ses rivaux du St James’s Palace Stakes





Le succès le plus célèbre de Manning est peut-être survenu lors du Derby 2008 à Epsom sur New Approach, un cheval sur lequel il a également remporté un Irish Champion Stakes et un Dewhurst.

Manning et Bolger ont remporté ce dernier concours quatre fois de plus avec Teofilo, Intense Focus, Parish Hall et Dawn Approach dans un charme d’or entre 2006 et 2012.

Après avoir remporté le Corrib Food Products Maiden, Manning a déclaré : “J’ai eu une belle carrière, je ne peux pas me plaindre, les choses se sont bien passées et j’ai passé de très bons jours.

Image:

Kevin Manning sur Mac Swiney remporte le Vertem Futurity Trophy Stakes à Doncaster





“J’ai eu beaucoup de chance de monter de très bons chevaux en cours de route et je dois tout à Jim et Jackie (Bolger).

“J’ai été suspendu pour ce week-end, qui est la fin de la saison sur gazon, et j’ai fait de bonnes courses aujourd’hui et je me suis dit qu’il était temps d’arrêter si l’un d’entre eux gagnait.”