Le pilote de Haas, Kevin Magnussen, se dit prêt à accepter que le Grand Prix d’Abu Dhabi, qui se terminera dimanche, sera sa dernière course de Formule 1.

Le Danois de 28 ans concourra l’année prochaine dans le championnat nord-américain de voitures de sport IMSA avec Chip Ganassi Racing, ce qui lui a dit qu’il était vraiment excité.

« Je suis assez en paix avec ça », a déclaré Magnussen aux journalistes jeudi lors d’une vidéoconférence.

«Je sais qu’en sport automobile, il ne faut jamais dire jamais, en Formule 1 beaucoup de choses peuvent arriver… mais je suis prêt à appeler cela ma dernière course (F1).

«Je vais aller en profiter et conduire cette voiture incroyable qui est si satisfaisante à conduire, et repenser à cette incroyable opportunité qui m’a été donnée.

«C’est comme grandir en tant qu’enfant et rêver de la Formule 1 et vouloir arriver à la Formule 1, puis y arriver et en faire une carrière – c’est quelque chose que je me sens vraiment chanceux et privilégié d’avoir fait.

Le père de Magnussen, Jan, était également pilote de F1 dans les années 1990, bien qu’avec moins de succès que Kevin dont le meilleur résultat reste une deuxième place pour McLaren en Australie en 2014.

Haas a déjà annoncé le russe Nikita Mazepin et le champion allemand de F2 Mick Schumacher comme une toute nouvelle formation, remplaçant Magnussen et le Français Romain Grosjean.

Grosjean a déjà couru pour la dernière fois pour Haas après s’être échappé d’un accident de feu à Bahreïn le 29 novembre qui a divisé la voiture en deux et est rentré chez lui.

«J’ai hâte de voir ce qui va se passer maintenant», a déclaré Magnussen à propos de son propre avenir.

«Dans un mois, je vais commencer à chercher à conduire la voiture à Daytona. C’est ce que je ressens en ce moment. Pas vraiment triste à propos des choses, juste vraiment excité.