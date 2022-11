Kevin Magnussen remporte la superbe première pole F1 pour Haas au Grand Prix de Sao Paulo au Brésil

Kevin Magnussen a décroché une sensationnelle première pole position en carrière en Formule 1, lors de sa 100e course pour l’équipe Haas, lors des qualifications de vendredi pour la course de sprint de samedi au Grand Prix de Sao Paulo.

Le Danois était le plus rapide juste avant que George Russell ne lance sa Mercedes dans le gravier à Interlagos, faisant sortir les drapeaux rouges à huit minutes de la fin et la météo se détériorant.

Il n’y avait aucune chance que quelqu’un d’autre aille plus vite que le temps de Magnussen d’une minute et 11,674 secondes.

« Je ne sais pas quoi dire, dit-il.

“L’équipe m’a mis sur la piste au bon moment. Nous étions les premiers dans la voie des stands et avons fait un tour assez correct et nous sommes en pole. C’est incroyable.”

Le double champion du monde de Red Bull, Max Verstappen, rejoindra Magnussen au premier rang pour la course de sprint de samedi à Interlagos, tandis que Russell se qualifiera toujours troisième.

“Vous plaisantez”, avait déclaré Magnussen choqué à la radio de l’équipe lorsqu’on lui avait dit qu’il était le plus rapide lorsque les drapeaux rouges avaient été agités. « Je ne me suis jamais, jamais senti comme ça de ma vie. Ne célébrez pas encore, les gars.

Il n’a pas eu à attendre longtemps, le garage de l’équipe éclatant de joie à la fin de la séance et Magnussen sortant de sa voiture garée pour serrer dans ses bras le directeur jubilatoire Guenther Steiner et son équipe au stand.

Sous le format sprint, le pilote qui réalise le tour le plus rapide lors des qualifications du vendredi revendique la pole position pour le livre des records même s’il ne prend pas le départ du grand prix de dimanche en tête de grille.

Cette grille finale est décidée par la course de sprint de 100 km de samedi, qui attribue également des points aux huit premiers.

Samedi sera le troisième sprint de la saison, Verstappen remportant les deux précédents à Imola et en Autriche.

La session d’une heure a commencé dans des conditions humides après une légère bruine avec des pilotes qui se sont lancés sur des pneus intermédiaires puis sont passés aux slicks alors que la piste séchait et que la pluie menaçait de s’arrêter.

Lando Norris de McLaren, qui s’est qualifié quatrième, a été le plus rapide de cette première phase frénétique – 0,297 plus rapide que Lewis Hamilton de Mercedes qui était passé des profondeurs de la zone de danger au sommet avec son dernier effort de vol.

Le septuple champion du monde Hamilton débutera le sprint à la huitième place.

Nicholas Latifi de Williams, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou d’Alfa Romeo, Yuki Tsunoda d’AlphaTauri et Mick Schumacher de Haas n’ont tous pas réussi à se qualifier pour la phase deux.

Le ciel est devenu d’un gris plus foncé et la pluie est revenue lors de la deuxième phase, avec Verstappen en tête des feuilles de temps devant Sainz et Leclerc.

Leclerc a commencé la phase finale en tant que seul pilote sur les intermédiaires – un pari déroutant sur la pluie immédiate qui a échoué et signifiait qu’il devait ensuite faire des stands pour les softs avant de pouvoir établir un temps.

Le Monégasque partira 10e samedi.

