Le pilote de Formule 1 Kevin Magnussen rejoindra la gamme de voitures de sport IMSA en 2021 pour Chip Ganassi Racing.

Le pilote danois sera jumelé à Renger van der Zande dans une Cadillac DPi-VR, a annoncé l’équipe jeudi. Ganassi revient dans la gamme de voitures de sport après une interruption d’un an.

Magnussen est actuellement en compétition pour Haas en F1, mais le joueur de 28 ans n’a pas été détenu pour la saison prochaine. Magnussen a remporté la Formula Renault 3.5 Series en 2016 et a été développé dans le cadre du programme Young Driver de McLaren. Il est le fils de l’ancien pilote de F1 Jan Magnussen.

Si vous faites des courses professionnelles n’importe où dans le monde, vous connaissez le nom Chip Ganassi et ce qu’il représente dans le sport automobile, a déclaré Magnussen. Chip a construit l’une des meilleures organisations de course sur et hors piste, et vous pouvez regarder en arrière dans l’histoire et voir son énorme succès, en particulier lorsqu’il s’agit de courses de voitures de sport.

Les équipes de Ganassi ont remporté le Rolex 24 à Daytona huit fois, remportant sept championnats IMSA et 64 victoires de 2004 à 19. L’équipe a également remporté des victoires aux 12 Heures de Sebring et aux 24 Heures du Mans.

Van der Zande est deux fois vainqueur de la Rolex 24 à Daytona, le plus récemment en janvier lorsqu’il a fait équipe avec le pilote de Ganassi, Scott Dixon. Le pilote néerlandais de 34 ans a remporté le championnat IMSA à Starworks Motorsport en 2016. Il a conduit pour Wayne Taylor Racing au cours des trois dernières saisons, mais n’a pas été renouvelé pour 2021 lorsque WTR passe de Cadillac à Acura.

C’est une opération de première classe, et l’équipe sait comment gagner les grandes courses, a déclaré van der Zande. L’une des choses qui m’a frappé, c’est qu’en tant qu’ancien pilote, Chip a toujours voulu créer et bâtir une équipe pour laquelle il aurait envie de conduire. Il l’a certainement fait. «

Ganassi a déclaré que ses pilotes d’endurance seraient annoncés à une date ultérieure, bien que Dixon, six fois champion d’IndyCar, devrait rejoindre la formation.

Les files d’attente pour la saison IMSA 2021 convergent rapidement avec une vague d’annonces au cours de la semaine dernière. Meyer Shank Racing a ajouté Juan Pablo Montoya et AJ Allmendinger comme pilotes d’endurance, avec Olivier Pla et Dane Cameron.

Cameron et Montoya étaient coéquipiers avec l’équipe Penske au cours des trois dernières saisons, mais cette organisation a fermé à la fin de la saison.

Dane et moi avons une très bonne relation qui s’est transformée en amitié aussi, a déclaré Montoya. Nous nous comprenons vraiment tous les deux et savons ce que nous avons besoin l’un de l’autre pour être compétitifs. J’ai hâte de poursuivre la relation avec lui.

Wayne Taylor Racing a révisé sa gamme 2021 pour son passage à Acura. Ricky Taylor, qui fait partie de l’équipe championne du Team Penske cette saison, retournera dans l’organisation de son père avec Filipe Albuquerque. Alexander Rossi et Helio Castroneves seront les coureurs d’endurance.

Dans la catégorie GT Daytona, Vasser Sullivan Racing a déclaré que Jack Hawksworth et Aaron Telitz conduiraient la Lexus RC F GT3 pour le championnat. Ils ont remporté trois courses ensemble et ont terminé troisième du classement 2020.

Nous n’avons pas hésité à attaquer le championnat IMSA GTD 2021, a déclaré le co-propriétaire de l’équipe Jimmy Vasser. Assurer Hawksworth et Telitz dans le n ° 14 est le premier d’une paire de dominos à tomber alors que nous préparons notre assaut sur ce championnat. «

Vasser Sullivan n’a pas dévoilé sa programmation pour sa deuxième voiture ou ses pilotes d’endurance.