Kevin Lyman parle des dates, du lieu et des informations sur la programmation

Enfilez votre Baskets Vans, la Warped Tour revient officiellement en 2025.

Le festival punk-rock emblématique, qui a débuté en 1995, envahira les parkings de trois villes pour des spectacles de deux jours pour célébrer son 30e anniversaire. Warped Tour a entrepris sa « dernière » randonnée à travers le pays en 2018 et a visité deux villes l’année suivante pour commémorer son 25e anniversaire.

« Depuis 1997, j’ai dit que j’espérais qu’il y ait un gamin dans un garage qui viendrait un jour botter le cul de Kevin Lyman et organiser un meilleur festival », a déclaré Kevin Lyman, fondateur du Vans Warped Tour. Pierre roulante. Personne n’a encore répondu à l’appel, alors le fondateur a pris les choses en main. « Les gens commencent à se rappeler qu’une fois que quelque chose a disparu, c’était important, c’était amusant – et j’espère retrouver une grande partie de cela à nouveau », dit-il.

Le Warped Tour 2025 débutera à Washington, DC, au RFK Stadium Festival Grounds les 14 et 15 juin 2025, et se dirigera vers l’ouest jusqu’à Marina Green Park à Long Beach, en Californie, les 26 et 27 juillet, pour finalement se clôturer. à Orlando, en Floride, les 15 et 16 novembre à Tinker Field. « Mon corps n’acceptera pas de voyager dans un bus touristique pour parcourir 40 villes », déclare Lyman à propos de la décision de limiter le Warped Tour 2025 à trois villes. Mais il n’est pas totalement fermé à l’idée d’ajouter des dates supplémentaires dans les années à venir si l’itération 2025 réussit. « Si cela fonctionne, nous nous tournerons vers l’avenir pour faire davantage », ajoute-t-il.

La programmation du festival n’a pas encore été annoncée, mais Lyman promet un solide mélange d’anciens groupes du Warped Tour et de nouveaux artistes. « Nous devenons très, très sélectifs en essayant de trouver des rebondissements uniques à la programmation », dit-il. L’année prochaine, 70 à 100 groupes se joindront à chaque étape. Certains des artistes les plus remarquables des années précédentes incluent Blink-182, Green Day, Fall Out Boy, Paramore et même Katy Perry. Des groupes comme Less Than Jake et Simple Plan sont devenus des incontournables du Warped Tour avec plus de 10 apparitions chacun.

Même si le Warped Tour 2025 souhaite offrir aux fans les éléments les plus fascinants de ses jours de gloire, son objectif n’est pas d’être un festival de nostalgie. « J’ai toujours pensé que nous devions rendre hommage au passé, mais nous regardons vers l’avenir des artistes et de la communauté », déclare Lyman. Bien entendu, le lancement d’artistes émergents est ancré dans l’ADN du Warped Tour. Le festival prévoit un déploiement hebdomadaire de la programmation afin de mettre en valeur les petits groupes et musiciens qui pourraient être négligés sur une affiche plus grande du festival.

Un autre élément de l’énergie unique de Warped Tour a toujours été le prix du billet. Pour le Warped Tour 2025, les billets pour deux jours débuteront à 149,98 $ (un billet à 119,99 $, avec 29,99 $ de frais). Les préventes de billets commencent la semaine prochaine, le 24 octobre à 12 h HE/9 h HP. ici.

Le prix accessible est une immense fierté pour Lyman. Le festival When We Were Young, basé à Las Vegas, un événement de nostalgie emo avec un public similaire, propose des billets à partir de 325 $ (avant frais) pour un billet d’entrée générale d’une seule journée.

Bien que de nombreux facteurs aient été pris en compte dans le prix du Warped Tour, Lyman attribue au partenariat du festival avec Insomniac le mérite d’avoir aidé à conserver les billets pour les événements comparatifs inférieurs. Fondée par Pasquale Rotella, Insomniac est une société chevronnée de promotion d’événements musicaux qui a dirigé certains des plus grands festivals de musique au monde.

« [Lyman’s] Nous sommes vraiment déterminés à faire en sorte que cela concerne les gens et à faire en sorte que les gens puissent se permettre de venir », déclare Rotella. En réponse à la hausse des prix des billets et aux prix exorbitants des festivals qui ont envahi l’industrie de la musique, Lyman s’est fermement engagé à maintenir le coût du Warped Tour 2025 inclus. « Cela commence vraiment lorsque Kevin franchit cette étape, tient bon et a confiance dans la communauté », ajoute Rotella.

Cette confiance a déjà porté ses fruits. De nombreux musiciens qui ont contribué à faire du Warped Tour un festival emblématique des genres pop-punk et emo se sont également mobilisés pour ramener l’énergie des beaux jours en 2025. « Les groupes ont également un certain crédit ici », déclare le fondateur d’Insomniac. « Certains d’entre eux ont dû appeler leurs équipes et leur dire : ‘Non, je veux faire ça.' »

Lyman a également souligné la camaraderie des groupes de la scène musicale qui a fait prospérer le Warped Tour, en disant : « Ce sont les membres du groupe qui parlent aux membres du groupe et les gens disent : « J’y suis, n’est-ce pas ? »

Le fort sentiment de communauté du Warped Tour sera au premier plan pour le retour en 2025. « Rendre une communauté forte ne peut pas être une simple affaire individuelle », déclare Lyman. « Cela nécessite que tout le monde soit là-bas. » En tant que professeur agrégé à l’USC Thornton School of Music, le fondateur du festival est en contact quotidien avec les jeunes et veut s’assurer qu’ils se sentent aussi bienvenus que les fans plus âgés et fidèles du Warped Tour.

Le terrain du festival sera à nouveau rempli de tentes d’organisations à but non lucratif, de groupes individuels avec leurs propres produits et de stands de sponsoring. Lyman est particulièrement enthousiaste à l’idée d’intégrer de nouvelles organisations à but non lucratif. « Il y a beaucoup de jeunes qui font des choses formidables dans le monde, et nous voulons leur donner une place et les aider à se développer », dit-il. De plus, de « nouveaux éléments immersifs » et des événements de développement communautaire comme l’Ernie Ball Battle of the Bands feront partie du Warped Tour 2025.

Bien sûr, au début de chaque date de spectacle, les fans seront accueillis par la vue de la set list gonflable quotidienne. Tout cela fait partie du plan fastidieux de Lyman pour ramener le charme du Vans Warped Tour. Même 30 ans plus tard, sa promesse reste d’une simplicité rafraîchissante : « Cela vous rappellera toujours ce parking, cette fête dans la cour. C’est ce qu’était Warped Tour.