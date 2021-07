Kevin Love se retire de l’équipe de basket-ball de l’équipe américaine avant les Jeux olympiques

L’alignement de basket-ball masculin américain est maintenant en baisse de deux joueurs avant les Jeux olympiques de Tokyo, qui commencent une semaine à partir de vendredi.

Kevin Love s’est retiré de l’équipe et ne fera pas le déplacement à Tokyo. Love avait été avec l’équipe à Las Vegas pour sa mise au point avant les Jeux, mais Love n’a pas retrouvé la pleine santé d’une blessure au mollet droit subie pendant la saison NBA.

« Je suis incroyablement déçu de ne pas me rendre à Tokyo avec Team USA », a déclaré Love dans un communiqué, « mais vous devez être au sommet de la performance absolue pour concourir au niveau olympique et je n’y suis tout simplement pas encore. »

Jeudi, USA Basketball a annoncé que Bradley Beal, qui a signé mercredi des protocoles de santé et de sécurité, ne se rendra pas non plus à Tokyo. Jerami Grant est également entré dans les protocoles « par excès de prudence ». La liste de 12 joueurs compte actuellement 10 joueurs, et ESPN a rapporté que USA Basketball s’efforce de pourvoir les deux places.

Pendant ce temps, les protocoles de virus ont forcé l’annulation d’une exposition vendredi entre les États-Unis et l’Australie. Il y a une autre exposition au programme, dimanche contre l’Espagne, bien que le statut de ce match soit inconnu.

Love faisait partie de l’équipe médaillée d’or 2012 à Londres et a terminé sa septième saison avec les Cleveland Cavaliers en 202-21. La blessure au mollet lui a fait manquer 46 matchs.