Kevin Jonas prépare le prochain album et explique pourquoi il n’a jamais fait déménager Los Angeles de manière permanente

Ce n’est qu’un mois complet en 2023 et les Jonas Brothers connaissent une résurgence.

La famille du New Jersey a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a annoncé que son sixième album, intitulé “The Album”, était en route. Les frères ont taquiné la possibilité d’une nouvelle musique et d’une tournée lorsqu’ils se sont produits à AT&T Playoff Playlist Live! le 7 janvier.

Alors que “The Album” a été décrit comme un disque inspiré des Bee Gees, Kevin Jonas a déclaré à Fox News Digital dans une récente interview que le groupe avait été influencé par les sons du groupe disco plus que tout.

JOE JONAS VEUT RÉENREGISTRER LE PREMIER ALBUM DES JONAS BROTHERS COMME TAYLOR SWIFT : “REALLY CLEVER”

“Beaucoup de gens sont connectés à ça. C’est drôle, ils n’arrêtent pas de le mentionner. Et c’est comme si c’était une partie de la musique avec laquelle nous avons grandi”, a expliqué Jonas. “Vous pensez à mon père alors que nous commençons à faire de la musique, il se dit:” Il y avait ces trois autres frères … “Donc, je veux dire, ils ont toujours été une influence et quelqu’un que nous écoutons. Mais je pense que c’est plus à propos de l’époque, le temps et les harmonies de tout cela.”

“Mais ce n’est pas comme un album hommage à quelque titre que ce soit. Il s’inspire de références que nous avons vraiment aimées en grandissant. L’album est mon travail préféré que nous ayons fait. Cela fait quatre ans que nous n’avons pas fait et sorti de musique. Donc, c’est Prêt à reprendre la route et dans un timing parfait pour la prochaine saison de football.

KEVIN JONAS RÉVÈLE LES MESURES QUE LUI ET SES FRÈRES ONT PRIS POUR S’ASSURER QU’ILS ONT VU DES GÉANTS GAGNER LE SUPER BOWL XLII

Jonas a déclaré que certains morceaux étaient même inspirés de Bruce Springsteen. Et cela a du sens étant donné la connexion avec le New Jersey. Jonas et ses frères sont nés à Teaneck, à environ une heure de route de Freehold, où le rockeur “Born to Run” a grandi.

“Tout est là-dedans”, a déclaré Jonas. “Mais surtout Bruce parce que Bruce est proche de nos cœurs et de nos esprits pour de très nombreuses raisons. Mais il y a beaucoup de chansons sur cet album qui tirent de ce que nous aimons chez lui.”

JONAS BROTHERS SUR WALK OF FAME STAR, JOKE SUR LEURS ENFANTS SUIVANT LES PAS: “QUI PAYE POUR LA THÉRAPIE?”

Tout comme Springsteen, Jonas n’a jamais déménagé de façon permanente sur la côte ouest. Le gars de Jersey a déclaré à Fox News Digital que le Garden State avait toujours tiré sur sa corde sensible.

“J’étais à Los Angeles pendant un petit moment. J’y ai vécu pendant des périodes de ma vie et de mon temps”, a-t-il déclaré. “J’ai toujours eu un retour au New Jersey. Cela me faisait du bien. J’étais vraiment heureuse d’avoir trouvé un partenaire dont l’écosystème et la base étaient là. Danielle, avec sa famille et tout, même si je voyage, c’est bien que J’ai une famille et un système de soutien pour elle quand je suis tellement parti.”

Jonas a parlé à Fox News Digital à l’intérieur du State Farm Stadium dans ce qui ressemblait à une suite transformée en chambre d’hôtel. C’était juste ça.

Jonas s’est associé à Courtyard by Marriott pour offrir à deux fans chanceux l’expérience ultime du Super Bowl. Ces fans pourront rester à l’intérieur du stade et avoir un coup de pouce pour tous les préparatifs du Super Bowl. La marque est partenaire de la NFL depuis plus d’une décennie.

Jonas a déclaré que les deux fans ne savaient pas vraiment à quel point ils l’auraient.

“Vous savez à quoi ressemble le trafic, vous savez à quoi ressemblent les lignes – ils n’auront pas à faire face à tout cela”, a-t-il déclaré. “C’est ce qui m’a fait sourire. J’étais comme ‘Oh mec, ils n’ont aucune idée à quel point ils l’ont bon.'”

Le Super Bowl LVII aura lieu le 12 février au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. Le jeu sera diffusé sur FOX.