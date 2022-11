Kevin Jacobs, gagnant de «Big Brother Canada», partage des conseils pour réussir le processus d’audition – National

Ce fut une grande année pour Kevin Jacobs, le vainqueur de la 11e saison de Grand Frère Canada.

Après avoir utilisé un faux mariage à son avantage dans la série, Jacobs attend avec impatience un vrai mariage – il a proposé à sa petite amie, Jillian, et ils sont occupés à planifier les noces de l’été 2023.

Il a également hâte de voir un nouveau groupe d’invités s’affronter lors de la prochaine saison de Grand Frère Canadaet encourage toute personne intéressée à envoyer sa candidature avant le vendredi 11 novembre.

Jacobs a partagé avec Global News certains de ses trucs et astuces sur la façon de faire un Grand Frère Canada se démarquer et partager certaines de ses idées sur la vie dans la maison.

Global News : Quelle a été votre expérience de casting pour la série ? Quel angle as-tu utilisé pour te démarquer ?

Kévin Jacobs : J’ai toujours été fan de la série, mais quand j’ai pensé à postuler, je cherchais quelque chose qui me ferait passer pour quelqu’un que je n’étais pas. Cette approche n’a vraiment pas fonctionné pour moi. Ce qui a fini par fonctionner a été de prendre une seconde, de regarder ma vie et d’essayer de trouver ce qui se démarquerait des autres candidats. Donc pour moi, mon travail dans la technologie n’était pas particulièrement unique à mes yeux, mais ce n’était pas quelque chose que nous n’avions jamais vu dans la série auparavant, et cela m’a aidé à franchir la première étape et à obtenir un rappel du casting.

Parlez-nous un peu des premières étapes du processus de casting.

L’équipe de casting est vraiment bien. Ils font ça depuis des années et des années, et ils vont tout regarder à votre sujet. Mais la première étape consiste simplement à recevoir ce rappel. La première étape pour les candidats potentiels est de rendre l’équipe de casting suffisamment curieuse à votre sujet. Vous devez être qui vous êtes parce qu’ils vont découvrir si vous faites semblant d’être un grand méchant et vous ne l’êtes pas, ou si vous faites semblant d’être un héros alors que vous ne l’êtes pas. Ils sauront qui vous êtes. Ils vont le couper. Vous devez donc savoir qui vous êtes et le maintenir tout le temps.

Lorsque vous postulez à Grand Frère Canada, vous postulez en ligne. Vous soumettez une vidéo en quelques minutes et vous ne parlez que de vous. Certaines personnes veulent mettre chaque détail de leur vie dans la vidéo, mais ce n’est pas nécessaire. J’ai dit « Salut, je suis ingénieur commercial. Je dois faire des ventes et je dois être très intelligent à ce sujet, comme un ingénieur. Voici comment cela s’applique à l’émission », et cela a suffi pour que je reçoive un rappel.

Pensez-vous qu’avoir une forte présence sur les réseaux sociaux joue un rôle dans le casting de nos jours ?

Je pense que les médias sociaux jouent un certain rôle, mais je ne ferais pas semblant si vous ne l’avez pas. Si vous avez une grande présence sur les réseaux sociaux, oui, partagez-la avec l’équipe. Mais si vous ne le faites pas, je ne pense pas que ce soit un dealbreaker par tous les moyens. Quand j’ai postulé à l’émission, je n’avais absolument aucun réseau social. Je n’avais pas posté de photo en ligne depuis deux ans et cela n’a rien changé. Je pense que cela revient à être qui vous êtes et à ne pas essayer de faire étalage de quelque sorte que ce soit.

Quels sont les autres trucs et astuces que vous partagez pour vous démarquer et vraiment intéresser l’équipe de casting à vous ?

J’ai quelques trucs et astuces dans ma manche. La première est de passer un bon moment. C’est amusant, vous postulez à une émission, ce n’est pas un entretien d’embauche. Profitez-en. Penchez-vous dessus et ce sera contagieux sur votre vidéo. Deuxièmement, montrez ne dites pas. Donc, si vous dites : « Hé, je suis quelqu’un de vraiment drôle », accompagnez-le d’une histoire ou d’une anecdote amusante, au lieu de simplement dire que vous êtes drôle. Troisièmement, parlez aux gens de votre vie. Voyez ce qu’ils disent de vous, puis essayez de l’inclure dans votre candidature. L’équipe de casting veut savoir comment vous interagissez avec les autres et ce que les autres ont à dire sur vous, car cela les informera sur la façon dont vous agirez et réagirez dans la maison.

Avez-vous l’impression qu’il y a une grande différence entre les invités choisis pour Grand Frère Canada contre les concurrents choisis pour d’autres itérations de l’émission, dans d’autres pays ?

Les Canadiens sont là pour jouer. Vous allez probablement avoir une maison remplie de gens qui sont là pour ce moment et pas pour autre chose. Et pour moi, je pense que c’est incroyable. Chacun y est pour soi. C’est terrifiant, mais c’est aussi incroyable.

Comment vous entendiez-vous avec tout le monde dans la maison ? Quelle était l’ambiance générale pendant votre séjour ?

C’est une aventure. C’est une expérience que vous n’obtiendrez jamais ailleurs, et une partie de cela est d’être dans une maison où vous vivez avec 15 personnes de partout au Canada que vous n’auriez peut-être jamais rencontrées autrement. En tant que grand fan de la série, je savais qu’il y aurait des gens avec qui je ne m’entendrais pas et j’attendais ça avec impatience. Beaucoup de ces personnes sont maintenant mes bons amis, mais je pense qu’une partie de l’aventure consiste à rencontrer ces personnes que vous n’auriez jamais rencontrées autrement dans votre vie habituelle.

Aviez-vous des idées préconçues sur le Grand Frère Canada expérience qui a été brisée une fois que vous étiez à l’intérieur de la maison ?

je pensais continuer Grand Frère Canada et j’aurais un moment de détente. J’aurais un lit, j’aurais des tonnes de nourriture et ce serait si facile. Étonnamment, j’ai en fait trouvé les deux premières semaines physiquement difficiles. Certains d’entre eux partageaient une chambre avec sept autres grandes personnalités. Une partie de cela essayait de trouver mon chemin dans une cuisine que nous partagions tous. Vous êtes dans un nouvel endroit, vous vivez dans un nouvel environnement et il peut être difficile de s’y habituer, sans oublier que vous jouez à ce jeu d’esprit stimulant. S’adapter à dormir, vivre et respirer dans cette maison m’a pris un peu de temps.

Quels autres moyens a le Grand Frère Canada l’expérience vous a changé ?

Quand j’ai quitté la maison, j’ai beaucoup plus apprécié les choses que j’avais avant. Je suis aussi devenu moins frileux. Être dans la série était en fait très effrayant – oui, j’ai joué ce rôle de méchant confiant, mais ce que vous n’avez pas vu, c’est que j’étais terrifié d’entrer dans la maison. En dehors de la maison, je suis prêt à prendre des risques car j’ai appris que cela rapportait.

Que diriez-vous aux personnes qui hésitent à postuler ?

Si vous êtes assis à la maison et que vous inventez une excuse pour ne pas vous absenter du travail ou que ce n’est pas le bon moment dans votre vie ou quelque chose comme ça, voici votre signe. Allez prendre ce risque car cela pourrait être l’aventure de votre vie.

Je reçois souvent des gens qui me disent : « Hé, je ne suis pas si intéressant. Je suis ennuyeux. Je n’ai pas ceci et cela. Ce n’est tout simplement pas vrai. Chaque personne a quelque chose qui la rendrait intéressante à regarder. Prenez une seconde. Vous vous connaissez mieux que quiconque. Découvrez ce qu’est cette chose et travaillez-la. Sur Grand Frère Canada, vous obtenez de vraies personnes dans une vraie maison vivant leur vie très réelle. Même si vous pensez que vous n’avez aucune chance, vous pourriez vous retrouver dans l’émission.

