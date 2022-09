Kevin Hunter dit que Wendy Williams “obtient de l’aide”

Lors d’une récente diffusion en direct, l’ex-mari de Wendy Williams a parlé de l’état actuel de l’icône de la télévision et a versé des larmes.

Kevin Hunter est allé en direct sur Instagram le 17 septembre et a parlé de son ex-femme qui a rendu public ses combats contre la maladie des tombes et le lymphœdème. Comme indiqué précédemment, les choses ont empiré en septembre lorsque Williams a été admise dans un centre de traitement pour ses problèmes de santé «généraux».

Maintenant, son ex-mari laisse les fans parler de son état.

Kevin Hunter dit que Wendy Williams reçoit de l’aide, l’hôte l’a inspiré à se débarrasser d’une dépendance à la marijuana

Pendant IG Live, Kevin s’est exprimé sur Wendy malgré leurs problèmes de relations très désordonnés et très publics, et lorsqu’un téléspectateur lui a posé des questions sur l’état de son état, il a dit;

Elle reçoit l’aide dont elle a besoin. Et avec un peu de chance, vous savez, elle sortira de cette balançoire. Je sais qu’elle a ça en elle.

Bien qu’il n’ait pas expliqué exactement pourquoi Wendy était traitée, il s’est ouvert sur sa santé et sur la façon dont les difficultés de Wendy l’ont incité à prendre de meilleures décisions pour lui-même, notamment à rompre sa dépendance à la marijuana.

Plus tard dans son Live, Hunter, 51 ans, a versé des larmes en réfléchissant à l’héritage qu’il a construit avec le titan de la télévision malgré les défis et «l’exploitation» qui ont suivi.

Dans un geste controversé, il a également rendu hommage à son épouse actuelle Sharina Hudson, la femme qui a été présentée comme la maîtresse pluriannuelle de son mariage. Wendy a précédemment reproché à Hudson d’avoir accueilli un enfant avec Hunter en 2019 alors qu’ils étaient encore mariés, mais Hunter pense que son amour de longue date mérite d’être félicité pour l’avoir soutenu ET pour avoir fait partie du “village” de l’émission Wendy Williams.

« Je ne pourrais pas le faire sans la plus grande aide de ma reine, qui me représente maintenant. La famille de tout le monde et moi avons réalisé que je devais balancer l’épée pour toute ma famille parce qu’il y a beaucoup de gens qui essaient d’exploiter ce que j’ai construit avec ma famille », a déclaré un Hunter ému et en pleurs. “Je ne laisserai personne me prendre ce qui m’appartient, et je dois être très concentré sur le combat qui m’attend.”

Il ajouta,

“Je vais le dire avec fierté et passion – personne, et je veux dire personne, n’apportera jamais l’énergie, le charisme, la passion, l’expertise, le talent et tout ce que vous voudrez appeler cela que vous avez vu avec Kevin Hunter et mon ex, Wendy Williams, et l’équipe qui était derrière nous et je veux dire toute l’équipe. « Cela inclut ma femme actuelle maintenant parce qu’il faut un village et je vais le dire. Ouais, je l’ai dit. Ceux qui n’aiment pas ça, ils ne vont tout simplement pas aimer ça, et je vais le répéter. »

Oooookay !

Le Live de Kevin Hunter arrive au milieu d’une source proche de Wendy racontant LaMarqueJasmine qu’elle est en plein essor dans un centre de traitement.

“Elle est toujours dans l’établissement”, a déclaré la source au point de vente. “Elle n’est pas partie, mais elle va très bien.” La source a poursuivi en disant « Je peux vous dire qu’elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux et elle est plus forte. Elle est plus compréhensible et intelligible qu’elle ne l’était.

C’est une excellente nouvelle pour les fans de l’icône des médias. Espérons que Wendy reviendra rafraîchie et meilleure que jamais pour pouvoir lancer son podcast.

Prières Up !