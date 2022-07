Kevin Hunter affirme que les producteurs n’aideraient pas Wendy Williams à devenir sobre

Kevin Hunter, l’ex-mari infidèle de Wendy Williams, affirme que les producteurs de Le spectacle de Wendy Williams ne « signerait » pas le plan de rétablissement notoire de l’animateur de talk-show.

Hunter a récemment divulgué à Page 6 que Debmar-Mercury ne voulait pas que Williams participe à une activité qui la ferait s’absenter de l’enregistrement de l’émission.

Bien que, si elle était morte de sa dépendance, elle aurait manqué les enregistrements indéfiniment. Si les allégations de Kevin sont vraies, comment pourraient-ils être si négligents avec la vie de Mme Wendy ?

Hunter dit: «Debmar ne soutiendrait pas les efforts de rétablissement de Wendy avec la famille. Ils ne signeraient rien qui aurait aidé ses efforts de rétablissement. Dans une intervention auprès de Debmar, il affirme: “Ils se sont assis lors d’une réunion avec toute sa famille, y compris sa mère maintenant décédée et n’ont pas approuvé les efforts de rétablissement qui auraient aidé Wendy à se rétablir, à vivre et à être sobre, Ils ont essentiellement dit : « Si vous n’arrêtez pas de boire, vous allez perdre la vedette ».

Ça sent le capitalisme – ils étaient plus préoccupés par les bénéfices de l’émission que par la santé de William.

La triste vérité

C’est comme s’ils ne considéraient plus Williams comme une personne – mais comme leur cheval primé dont le seul travail était de les garder riches et de gagner en cotes d’écoute.

La rencontre a eu lieu environ un mois et demi avant que Hunter, 50 ans, et Sharina Hudson (son infâme copine) n’accueillent leur premier enfant. Beaucoup ont émis l’hypothèse que cela avait encore plus poussé Williams. Elle vivait dans un centre de vie sobre à cette époque.

“Il est sûr de dire que lorsqu’elle est sortie de la maison sobre avant [she divorced Hunter] qu’elle n’était toujours pas capable de prendre toutes les décisions », a déclaré Hunter. “Elle n’en était pas capable à l’époque, mais elle le cachait.”

Williams a eu une longue bataille contre la dépendance qu’elle a documentée dans son biopic Lifetime, “Wendy Williams: The Movie”.

Ses problèmes de poids ont commencé pendant son enfance, mais après être devenue adulte, la cocaïne est devenue son plan de perte de poids.

Dans l’une des voix off du film, Williams explique: «Ce régime particulier était beaucoup plus amusant que le thon en saumure avec de la moutarde». La scène la montrait en train de sniffer de la cocaïne dans une cabine de toilette. “Le coca était partout à cette époque, il supprimait mon appétit et me donnait tout le courage chimique dont je pensais avoir besoin.”

Williams était incroyablement occupé pendant cette période. Elle a eu des concerts à New York et à Washington, DC Malheureusement, elle a dit que sa relation avec la coke était la plus essentielle.

“À présent, ma relation avec la cocaïne était la relation sociale la plus importante de ma vie”, a avoué Williams. “Je sortais avec désinvolture, mais trouver des amis qui n’étaient pas impressionnés par mon nouveau style de vie fabuleux était difficile à trouver. Donc, j’étais mon propre meilleur ami – personne de mieux. Que s’est-il passé ensuite ?

Finalement, Williams a réussi à se nettoyer mais a rechuté vers 2018 ou début 2019. Pour retrouver sa sobriété, elle a fait une pause de deux mois dans l’émission qui, selon elle, devait traiter sa maladie de Grave.

Quand elle est revenue, elle n’était toujours pas en pleine forme. Des sources ont déclaré à Page Six : “C’est effrayant à quel point Wendy est complètement sous le contrôle de Kevin”. Elle aurait «[came] à l’ensemble semblant terrible ».

Kevin n’a pas toujours eu à cœur l’intérêt de Wendy, c’est pourquoi certains hésitent à croire les allégations contre Debmar – d’autres pensent que ses propos sur le géant des médias ne sont pas trop exagérés.

J’espère que Wendy trouvera la paix et dépassera sa dépendance et la trahison qui ont gâché sa vie au cours des 5 dernières années.