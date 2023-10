En tant que membre de longue date du groupe canadien emblématique The Barenaked Ladies, Kevin Hearn a joué devant un large public partout dans le monde, mais ses performances les plus appréciées ont lieu devant un public individuel dans un foyer de groupe de la région de Toronto. C’est là que vit sa fille Havana. À presque chaque visite, il joue sa chanson préférée, Des jets de limonadeun décollage sur Des ruisseaux de whisky par le légendaire groupe irlandais The Pogues.

“Pour moi, la musique en général – en ce qui concerne La Havane – c’est juste la façon dont nous nous connectons. Nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas vraiment avoir une conversation avec des mots, mais nous pouvons avoir une conversation vraiment profonde, riche et enrichissante avec la musique. “, a déclaré Hearn.

La Havane, aujourd’hui âgée de 20 ans, est née avec une malformation cérébrale appelée lissencéphalie. Elle n’est pas verbale, a une mobilité limitée et souffre de convulsions.

« Lorsque nous avons appris son diagnostic pour la première fois, après avoir passé quelques semaines à l’Hospital for Sick Kids, nous étions bouleversés », se souvient Hearn. “Et je suis retourné à l’hôpital le lendemain et j’ai demandé si je pouvais parler aux infirmières et aux médecins. Et j’ai répondu : ‘Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes en état de choc. Et ils ont dit : , “C’est votre fille. Tout ce que vous avez à faire est de l’aimer.” Et c’était le meilleur conseil. Et donc ma mission a toujours été de lui donner la meilleure vie possible et de faciliter son bonheur.

Un élément essentiel pour faciliter le bonheur de La Havane était de lui trouver un endroit où aller à l’école lorsqu’elle serait prête à entrer à la maternelle.

“Nous avons entendu parler de l’école Beverley, nous avons pris rendez-vous et y sommes allés et c’était comme si on pouvait entendre une chorale chanter. C’était comme si c’était là que nous appartenions. C’est un endroit pour La Havane”, a déclaré Hearn.

Depuis des décennies, l’école Beverley de Toronto s’adresse aux jeunes enfants présentant des particularités. Tous les élèves, de la maternelle à la 8e année, ont une déficience développementale et bon nombre d’entre eux ont à la fois des limitations physiques et des problèmes de santé complexes.

“Nous sommes ici pour offrir des opportunités et des ressources à chaque enfant”, a déclaré Danjela Malobabic, directrice de l’école Beverley. “C’est un endroit où nous disposons d’une technologie facilement accessible que d’autres classes, d’autres écoles n’auraient pas, car il y a un niveau de compréhension de ce que les étudiants ont besoin. »

En offrant l’ensemble de l’environnement d’apprentissage aux enfants handicapés, les éducateurs de Beverley pensent qu’ils sont en mesure d’exploiter le potentiel de chaque élève. Hearn pense que c’était l’endroit idéal pour La Havane.

“C’est un endroit où elle a grandi et appris”, a déclaré Hearn. “Chaque jour, ils faisaient des activités et essayaient de lui apprendre le monde, la nature et tout ce que vous pouviez espérer pour votre enfant. Je suis toujours reconnaissant pour le rôle cette école a joué dans nos vies.

Pour exprimer cette gratitude, Hearn se produit lors d’un concert de collecte de fonds annuel pour les familles de l’école Beverley appelé Sérénade de rêve. A part Kévin, Sérénade de rêve a inclus un large éventail d’artistes de haut niveau, dont Gord Downie, Serena Ryder, Jim Cuddy de Blue Rodeo, Tom Cochrane, Feist et Matt Berninger du National. Les spectacles ont permis de récolter plus de 400 000 $ au fil des ans. Cet argent a servi à tout, depuis les soins de répit pour les parents des élèves de l’école Beverley jusqu’à l’équipement des terrains de jeux.

“Dream Serenade est une chose merveilleuse”, a déclaré Hearn. “Je suis tout simplement honoré d’en faire partie chaque année.”