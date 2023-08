Kevin Hart utilisant un fauteuil roulant après la course contre Stevan Ridley

Le comédien Kevin Hart est en fauteuil roulant après s’être déchiré plusieurs muscles lors de sa course à pied avec le joueur de la NFL Stevan Ridley.

Pour des raisons seulement Kévin Hart peut expliquer qu’il a rassemblé le courage de défier le porteur de ballon de la NFL Stevan Ridley à une course à pied. Ridley n’est jamais du genre à reculer devant la fumée, alors la course s’est déroulée et Hart a fourni un effort solide mais également coûteux. Mercredi, Hart est allé sur Instagram pour révéler les conséquences de la course et les dégâts qu’il s’est causé.

« Je ne peux pas marcher… asseoir mon cul », a déclaré la star de Die Hart. « J’ai fait exploser toute ma merde – je me suis déchiré le bas de l’abdomen et mes ravisseurs sont déchirés. Je ne sais même pas ce que c’est, mais je les ai déchirés.

Le plus grand choc n’a pas été que Hart a avoué s’être déchiré plusieurs muscles pendant la course, mais il sera en fauteuil roulant dans un avenir prévisible. Sur Instagram, il a avoué que le temps passé par son père avait joué un rôle dans les blessures tout autant que son ego.

« Mesdames et messieurs, l’âge de 40 ans est réel », a expliqué Hart. « À tous mes hommes et femmes âgés de 40 ans et plus, ce n’est pas un jeu – respectez cet âge. » a plaidé l’humoriste. « Respectez cet âge, ou cet âge vous fera le respecter – j’ai juste été obligé de le respecter. » «Les gens, ne faites pas ça. Pas à partir de 40 ans. C’est ça, mon connerie stupide dans cette situation, regarde ça, tu sais combien de temps il me faut pour sortir ce foutu de la voiture ? Je suis en désordre », a déclaré jeudi l’homme de 44 ans dans une vidéo Instagram. « Les gars, c’est mauvais. C’est putain de mauvais. Ma bite ressemble à un pouce, tout est enflé, les couilles sont devenues grosses comme l’enfer, je suis allé ici, les couilles ressemblent à mes poings, je ne peux pas bouger mes foutues jambes », a-t-il poursuivi. « Tout cela depuis : ‘À votre marque, prêts, partez.’ Plus jamais. » » a déclaré le comédien blessé.

Hart a simplement admis que la vraie raison de cette situation difficile est qu’il « a essayé de se lancer et de faire des trucs de jeunesse ».

« Pour quoi concourons-nous à cet âge ? Qu’est-ce que je fais, pourquoi ai-je couru ? La merde la plus stupide de tous les temps… doit être l’homme le plus stupide du monde. C’est ce que c’est l’homme, c’est la vie.

Ridley a 36 ans, soit 6 ans de moins que Hart mais il est bâti Ford Tough après 8 saisons dans la NFL. Tout a commencé par une dispute pour savoir qui était le plus rapide, ce qui a conduit Kevin à appeler le joueur professionnel.

« Ceux qui me connaissent savent que je suis assez rapide », a déclaré Hart. « Kevin, tu ne peux pas me battre. » répondit Ridley.

De plus, le comédien a la chance de pouvoir courir n’importe quelle distance après son accident de voiture en 2019. Dans l’épave, Kevin a subi trois fractures vertébrales distinctes, dont deux dans la section thoracique de la colonne vertébrale et une dans la colonne lombaire. Espérons qu’après cette dernière débâcle, Kevin s’assoira quelque part et dégustera sa nourriture végétalienne.