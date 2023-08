Kevin Hart révèle que son pénis « ressemble à un pouce » après une blessure – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Frank Micelotta/FX/Picturegroup/Shutterstock

Kévin Hart, 44 ans, souffre actuellement dans la pire situation pour un homme. Après s’être retrouvé en fauteuil roulant lors d’une course avec un ancien porteur de ballon de la NFL Stevan Ridley, 34 ans, qui a mal tourné, le comédien a partagé le 24 août une vidéo Instagram révélant la gravité de ses blessures. «Je suis en désordre. Les gars, c’est mauvais. C’est putain de mauvais », a déclaré Kevin depuis la banquette arrière d’une voiture alors qu’il était assis à côté de son fauteuil roulant. « Ma merde ressemble à un pouce », a-t-il ajouté. « Tout est gonflé. Les couilles sont devenues grosses comme l’enfer. Les balles ressemblent à mes poings. Je ne peux pas bouger mes putains de jambes.

Kevin s’est en outre plaint du fait qu’une course censée être amusante avait de graves conséquences pour lui. « Tout cela depuis : ‘À votre marque, prêts, partez.’ Plus jamais. Plus jamais », a-t-il déclaré. « À tous les amis qui m’ont appelé, qui se sont moqués de moi, oh mon Dieu, après ces six à huit semaines, quand je reprendrai mes fonctions, je vais vous éclairer le cul. Tu sais qui tu es. Mark, prêts, partez. Cela m’a fait asseoir, n’est-ce pas, » le Jumanji étoile ajoutée. «Ça aurait dû être marqué, prêt, non. Non! C’est ce que j’aurais dû faire. C’est ce que je ferai la prochaine fois. Ce que je suis, c’est souffrir. Ce chemin vers le rétablissement sera réel. Je vais le documenter.

Kevin a réitéré que ses amis qui se moquent de lui peuvent lui « lécher le cul » dans sa légende. Certains de ces amis sont intervenus, notamment Dwayne Johnsonqui a commenté la vidéo : « J’ai dit ce que j’ai dit par amour », avec un emoji qui pleure et rit. Wanda Sykes a également fait une blague amusante sur le fait que Kevin se retrouve dans un fauteuil roulant. « Regarder le bon côté des choses! Vous pouvez désormais proposer votre propre gamme de fauteuils roulants. HartWheels! dit-elle.

Vendredi, Stevan a finalement posté la vidéo de la course dont Kevin parlait. Il montre les deux mecs courant sur une route la nuit devant un groupe de personnes et Stevan gagne facilement. Kevin ralentit pendant la course au point où il semble se blesser. « @kevinhart4real Gotcha ?? Vous avez whooo ?! Stevan a écrit à côté de la vidéo.

Kevin a révélé pour la première fois qu’il était en fauteuil roulant dans un clip Instagram du 23 août. « Mesdames et messieurs, l’âge de 40 ans est réel », a déclaré Kevin avant de détailler l’accident qui l’a blessé. « J’ai essayé d’y aller et de faire des trucs de jeunesse », a déclaré l’acteur, avant d’admettre qu’il était peut-être temps de ralentir. Mais tous ceux qui se sont moqués de Kevin devraient faire attention lorsqu’il sera complètement rétabli. C’est un combattant, donc cela ne prendra probablement pas longtemps.