La pandémie de coronavirus a gardé Kevin Hart, sa femme et ses quatre enfants ensemble – et il dit que cela lui a donné une nouvelle appréciation pour sa famille.

Dans une interview accordée à USA TODAY lundi, le comédien de 41 ans a déclaré que le verrouillage «avait éclairé» ses proches et lui avait donné le temps de renouer avec eux.

«Grâce à la pandémie, j’ai pu vraiment puiser dans la paternité. Exploiter davantage le rôle d’un mari, parce que je ne suis jamais allé à la maison aussi longtemps. Jamais! À cause de mon travail, je n’ai jamais été à la maison pour autant semaines – ou semaines, période, « dit-il. « Je n’ai jamais pu dîner avec ma famille et parler à ma famille autant que je l’ai pu tout au long de cette pandémie, et cela m’a fait réaliser certaines des choses que j’avais manquées, certaines des des choses que je n’ai pas accordées autant de valeur que je devrais probablement.

Hart, qui collabore avec l’application de méditation Headspace pour une série de contenus axés sur la pleine conscience, dit que sa famille s’est adaptée aux défis de la quarantaine en restant unis.

«Le moyen pour moi et ma famille de nous adapter était de simplement nous appuyer les uns sur les autres pendant cette période et de faire de notre mieux pour nous soutenir les uns les autres et faire de notre mieux pour être conscients de l’esprit de l’autre – en vérifiant constamment: ‘Comment ça va ? Ça va? Comment te sens-tu? S’il est en panne, que pouvons-nous faire pour le récupérer? « Il a dit. » Il s’agissait simplement de nous assurer que nous étions tous engagés et que nous ne nous donnions pas la possibilité de tomber ou de glisser et de tomber entre les mailles du filet. »

Hart, dont la collaboration Headspace comprend un épisode «Meditate With Me» et «Mindful Runs» interactif où les téléspectateurs sont guidés sur une course virtuelle avec le comédien, dit que ses enfants ont également pris part à ses routines de fitness. Son Hendrix, 13 ans, l’accompagne lors des séances d’entraînement du matin avant l’école virtuelle le matin, et sa fille Heaven, 15 ans, se joint parfois aussi.

«Je commence normalement vers 17 h 00, 17 h 30, et il a juste commencé à dire: ‘Je veux me lever, je veux m’entraîner avec toi, papa’ ‘, a expliqué Hart, ajoutant que l’intérêt de ses enfants pour la santé est quelque chose dont il est «extrêmement fier d’eux».

« C’est quelque chose qui n’est pas forcé. Je ne le force pas sur mes enfants, donc pour qu’ils y prennent goût et s’y tiennent, c’est un gros problème », a-t-il ajouté.

En plus de la course à pied, Hart dit qu’il aime d’autres entraînements cardio à la maison, comme faire de l’exercice sur des rameurs et du vélo, mais dit qu’il « a toujours des problèmes persistants après l’accident de voiture de septembre 2019 qui l’a laissé hospitalisé pendant des jours.

« C’est une blessure au dos, donc vous aurez vos bons jours et vous aurez vos mauvais jours où vous serez vraiment endolori, mais je pense que je suis probablement à 97%? 96%? Il y en a encore 3 ou 4 % que de temps en temps, on vous rappelle: ‘Oh oui, j’ai mal au dos, laissez-moi ralentir une seconde,’ « dit-il. « Mais c’est bien! Je suis dans un grand espace, j’ai la chance d’être là où je suis physiquement. J’ai la chance de marcher et d’être en vie en général, donc je ne prends rien pour acquis. »

Hart a ajouté que le crash lui avait fait réaliser « comment tout peut se terminer en un clin d’œil. »

« (C’était) une expérience révélatrice de réaliser que vous n’êtes pas en contrôle, à fond. Vous pouvez penser que vous êtes en contrôle, mais vous ne l’êtes pas », a-t-il dit, ajoutant qu’il essaie maintenant de prendre « chaque deuxième de ma vie et soyez vraiment reconnaissant pour cela … La vie est très précieuse. «

Le document Netflix de Kevin Hart:Ce que nous avons appris (et pourquoi son accident n’est pas couvert)

Plus:Kevin Hart accueillera le célèbre téléthon organisé depuis longtemps par Jerry Lewis