Kevin Hart partage une photo rare avec les 4 enfants alors qu’il célèbre l’anniversaire de sa fille Kaori

Kevin Hart a donné aux fans un aperçu rare de sa vie de famille.

Lundi, l’acteur de « Think Like a Man » a partagé une photo rare avec ses quatre enfants alors qu’il célébrait le 4e anniversaire de sa plus jeune fille, Kaori.

« Hart’s (sic)….. #LiveLoveLaugh », l’homme de 45 ans a sous-titré la publication Instagram.

Dans la photo en noir et blanc, il souriait à la caméra tandis que sa femme, Eniko Hart, son frère Robert Hart et ses quatre enfants – Heaven, 19 ans, Hendrix, 16 ans, Kenzo, 6 ans et Kaori – se rassemblaient autour de lui.

Kevin Hart a partagé une photo rare avec ses quatre enfants alors qu’il célébrait le 4e anniversaire de sa plus jeune fille, Kaori. Kevinhart4real/Instagram

L’acteur de « Think Like a Man » et sa femme, Eniko Hart, ont déclaré que Kaori était le « VRAI BOSS ! 😂.” enikohart/Instagram

Eniko, 40 ans, a également publié dimanche un doux message d’anniversaire pour elle et le plus jeune enfant de Kevin sur Instagram.

« Joyeux 4ème anniversaire à notre princesse ! 👸🏽 alias LE VRAI BOSS ! 😂 », elle sous-titré un carrousel de photos où Kaori était vêtue d’une robe argentée.

« Vous illuminez nos vies + nous apportez tellement de joie chaque jour… notre monde est tellement meilleur avec vous. maman + papa adore YOUUUU ! ✨.”

La petite, aujourd’hui âgée de 4 ans, a reçu l’amour de plusieurs stars pour son anniversaire dans la section commentaires du message de sa mère.

« Joyeux anniversaire Boubou !!!! #auntieLoni🎂🎈🎁🎊 », a écrit le comédien Loni Love.

La fille d’anniversaire a célébré son jour spécial en portant une robe argentée. enikohart/Instagram

Le comédien partage les enfants Heaven et Hendrix avec son ex-femme Torrei Hart et les enfants Kenzo et Kaori avec sa femme Eniko. Getty Images

« 😍😍😍😍 », a ajouté le chanteur Snoh ​​Alegra.

Kevin partage ses deux enfants aînés, Heaven et Hendrix, avec son ex-femme, Torriei Hart, tandis qu’il a accueilli son plus jeune fils et sa fille avec sa femme, Eniko.

En août 2023, la star de « Central Intelligence » a révélé qu’il avait fondu en larmes lorsque sa fille aînée, Heaven, était allée à l’université.

« Je ne pleure pas ton [sic] pleurs…. Je suis si fière de ma fille… Je ne peux même plus dire petite fille parce que tu es devenue la jeune femme la plus incroyable de tous les temps !!!! » il a écrit sur Instagram à l’époque.

En août 2023, Kevin a révélé qu’il avait fondu en larmes lorsque sa fille aînée, Heaven, était partie à l’université. Kévin Hart/Instagram

L’acteur de « Fatherhood » a déclaré à People que ce moment était « un jour de fierté pour moi en tant que père ». Kévin Hart/Instagram

«Dieu sait que je suis plus que fier de toi et que je t’aime de tout mon être. Fly Heav Fly….Le monde est à vous !!!!! Ma petite fille part à l’université…. J’ai pleuré dans la voiture !!!! #Harts.

Kevin a partagé une photo de lui-même, de sa femme, Heaven, Hendrix et Kenzo faisant tous des grimaces tristes alors qu’ils posaient dans le dortoir universitaire de l’adolescent.

L’acteur de « Paternité » dit aux gens ce moment était « un jour de fierté pour moi en tant que père ».

« Tout ce que vous pouvez faire, c’est faire votre travail de parent, et quand ils partent, espérer que les choses que vous essayez d’enseigner se sont appliquées d’une manière ou d’une autre. S’ils l’ont fait, tout ira bien », a-t-il déclaré.