Kevin Hart offre une chèvre à Chris Rock sur scène avec Dave Chappelle, l’appelle Will Smith

Kevin Hart, Chris Rock et Dave Chapelle ont vécu un moment GOAT de leur vie au Madison Square Garden. Le week-end dernier, lors du spectacle de Chris Rock qui comprenait une ouverture surprise de Dave Chappelle, Rock a reçu un cadeau bizarre de son collègue comédien Kevin Hart. Le moment le plus ÉPIQUE de la soirée est survenu lorsque Kevin Hart a présenté son cadeau surprise à Chris Rock.

Si vous vous demandez s’il s’agissait d’une voiture de luxe ou d’un accessoire coûteux, vous avez tout à fait tort. Dans une tournure bizarre des événements, Hart a décidé de lui offrir une chèvre pour souligner littéralement qu’il le considère comme une CHÈVRE (la plus grande de tous les temps). Dès que le petit animal a été élevé sur scène, il a incité le public à éclater de rire.

Quand Dave, Chris et Kevin étaient tous sur scène, Chapelled a dit : « N’agis pas comme si j’étais fou, tu as amené la chèvre ici. La chèvre est confuse à propos de ce qui se passe. Comment allez-vous appeler cette chèvre Chris ? » À cela, Kevin Hart a rapidement répondu: “Le nom est Will Smith”, ce qui a fait hurler le public.

Oui une vraie chèvre à 100 % pic.twitter.com/VsC6oL8KMh – Drew (@ifiwasperfect) 24 juillet 2022

Dans une tournure des événements choquante, Will Smith a giflé Chris Rock lors des Oscars 2022 après que le comédien se soit moqué de la coiffure chauve de l’ancienne femme. Cela s’est produit lorsque ce dernier est apparu sur scène pour remettre le prix de la catégorie long métrage documentaire. Ce faisant, Rock a créé une punchline à partir de la coiffure chauve de la femme de Will Smith, Jada Pinkett. Pour ceux qui ne le savent pas, Jada Pinkett Smith souffre d’une condition médicale à savoir l’alopécie, qui est la cause de sa perte de cheveux.

La moquerie de Rock à Jada n’a pas été bien accueillie par Will Smith et il est monté sur la scène des Oscars 2022 pour affronter personnellement le comédien. Cependant, la confrontation a pris une tournure violente lorsque Smith a littéralement giflé Rock devant tout le monde. La rencontre violente avait été condamnée par plusieurs personnalités et Will Smith a également été banni des Oscars pour les 10 prochaines années.

Parlant de l’émission spéciale de Chris Rock, le comédien Kevin Hart s’est également rendu sur Twitter pour partager quelques aperçus du moment épique via Twitter. Hart a écrit: “La nuit dernière a été de loin le meilleur moment de ma carrière… Je ne peux même pas l’expliquer… Je ne trouve pas les mots… Sachez simplement que la nuit dernière était la véritable définition d’une” EPIC NIGHT “… J’adore mes frères plus que les mots ne peuvent expliquer. Nous sommes entrés dans l’histoire hier soir !!!” Jetez-y un œil ci-dessous :

La nuit dernière a été de loin le meilleur moment de ma carrière… Je ne peux même pas l’expliquer… Je ne trouve pas les mots… Sachez simplement que la nuit dernière a été la véritable définition d’une “SOIRÉE ÉPIQUE”… J’aime mes frères plus que les mots peuvent expliquer. Nous sommes entrés dans l’histoire hier soir !!!#RockHartChappelle pic.twitter.com/x1XtRXZQCO – Kevin Hart (@KevinHart4real) 24 juillet 2022

Kevin Hart est également apparu dans le Tonight Show avec Jimmy Fallon pour confirmer que Rock n’avait aucune idée du cadeau.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici