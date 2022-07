Kevin Hart offre à Chris Rock Goat le nom de Will Smith lors du MSG Show

Kevin Hart et Chris Rock surprennent le Madison Square Garden avec l’ouverture de Dave Chappelle et Chris est doué d’une chèvre avec un nom cliché.

Le week-end dernier, Chris Rock et Kevin Hart ont organisé leur mini-tournée Headliners Only dans l’historique Madison Square Garden de New York et peu importe ce que vous pensez des New York Knicks, MSG exige toujours votre A-game si vous jouez dans ce bâtiment. . Heureusement pour la foule à guichets fermés, c’est exactement ce que le duo a apporté aux gens qui cherchent à passer une bonne nuit de rire.

Dave Chappelle étourdit la foule en première partie de Chris Rock et Kevin Hart

Dave Chappelle a lancé la nuit de la comédie en tant que tête d’affiche surprise, affirmant qu’il devait se faufiler tout en faisant référence à son récent spectacle de Minneapolis déplacé après le contrecoup du personnel de la salle. Chappelle a également fréquemment mentionné la culture d’annulation, qui a fait applaudir la foule, selon Le journaliste hollywoodien.

THR ajoute que pendant son set, Chappelle a également mentionné son attaque au Hollywood Bowl et a déclaré qu’il espérait que son agresseur attrape Monkey Pox en prison. Kevin Hart et Chris Rock sont tous les deux venus après et ont dominé leurs sets avant que les trois hommes ne reviennent sur scène. Pendant leur passage en trio sur scène, Kevin Hart a présenté à Chris Rock une vraie chèvre, à laquelle Rock a rapidement proclamé,

“Je ne m’occupe pas de cette merde!”

Kevin a continué à faire référence à la chèvre et l’a comparée à lui en croyant que Chris Rock est le “plus grand de tous les temps”. Tout en faisant cette boutade, Dave Chappelle a interrompu en plaisantant pour dire: “C’est la pire nuit de la vie de cette chèvre.”

Peu de temps après, le sujet de savoir comment appeler la chèvre a été abordé et Kevin Hart a rapidement répondu: “Will Smith!” rapporte THR.

La nuit se serait terminée avec Dave Chappelle ayant un moment sérieux et remerciant Rock et Hart d’avoir toujours son dos au milieu de leur lien fraternel.