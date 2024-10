Kevin Hart et Keanu Reeves parmi les acteurs de la série Amazon « Secret Level »

Amazon Prime Video a révélé le casting de stars pour la prochaine série d’animation pour adultes « Secret Level ».

Lors d’un panel pour l’émission au New York Comic-Con, il a été révélé que les voix de la série comprendraient : Arnold Schwarzenegger (franchise « The Terminator »), Kevin Hart (« Jumanji »), Keanu Reeves (« John Wick »), Temuera Morrison (« Le Livre de Boba Fett », « Chef de guerre »), Ariana Greenblatt (« Barbie »), Heaven Hart, Emily Swallow (« Le Mandalorien »), Gabriel Luna (« Le dernier d’entre nous, » « Terminator: Dark Fate »), Ricky Whittle (« American Gods », « Land of Bad »), Patrick Schwarzenegger (« Le Lotus Blanc »), Merle Dandridge (« Le dernier d’entre nous »), Claudia Doumit (« Le Lotus Blanc »). Boys »), Adewale Akinnuoye-Agbaje (« Lost », « The Union »), Clive Standen (« Vikings », « The Morning Show »), Laura Bailey (« The Legend of Vox Machina ») et Michael Beach (« The Legend of Vox Machina »). Le couple parfait », « Tulsa King »).

« Secret Level » fera ses débuts sur Prime Video le 10 décembre avec deux épisodes hebdomadaires. La série est décrite comme présentant des histoires originales se déroulant dans les mondes de certains des jeux vidéo les plus appréciés au monde, notamment « Armored Core », « Dungeons & Dragons » et « Spelunky ».

Les autres jeux qui seraient présentés dans la série sont « Concord », « Crossfire », « Exodus », « Honor of Kings », « Mega Man », « New World : Aeternum », « PAC-MAN », « Sifu ». « Les mondes extérieurs », « Unreal Tournament » et « Warhammer 40,000 ».

La série a été créée par Tim Miller, qui est également producteur exécutif. Dave Wilson est producteur exécutif et directeur superviseur. Il est produit par Amazon MGM Studios et Blur Studio. Blur et Miller ont précédemment créé la populaire anthologie animée de Netflix « Love, Death + Robots ». Trois saisons de cette émission ont été diffusées à ce jour, et une quatrième saison est en préparation.