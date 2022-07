Kevin Hart dit que Will Smith s’excuse après la gifle de Chris Rock aux Oscars: “Il est dans un meilleur espace”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kevin Hart partage une mise à jour sur Will Smith près de quatre mois après avoir giflé Chris Rock lors de la cérémonie de remise des prix des Oscars 2022.

Hart, qui est un ami proche de Smith, s’est entretenu avec Entertainment Tonight lors de la première de son nouveau film d’animation “DC League of Super-Pets” à Los Angeles mercredi.

“Will s’excuse, vous savez, il est dans un meilleur espace, bien sûr, que ce qu’il recherchait”, a-t-il déclaré sur le tapis rouge. “Les gens sont humains, et en tant qu’humains, nous faisons parfois des erreurs. Il ne s’agit donc pas de parler du passé, il s’agit de reconnaître le présent et de faire de votre mieux pour aller de l’avant.”

Hart a partagé avec le point de vente qu’il espère que ses deux amis pourront “passer outre” l’événement violent qui s’est produit alors que Rock remettait un prix.

“Je ne peux qu’espérer qu’ils trouvent tous les deux un moyen de trouver un peu de réconfort là-dedans et de passer outre”, a-t-il poursuivi. “J’aime juste la bonne énergie. J’aime voir les gens être les meilleurs.”

Hart a ajouté: “Je l’aime toujours, j’aime toujours Chris et, vous savez, vous ne pouvez pas juger une personne sur une seule chose. En fin de compte, la vie continue et les gens grandissent, alors donnez-lui l’opportunité de le faire.”

L’épouse de Smith, Jada Pinkett Smith, a abordé le moment viral dans un épisode de “Red Table Talk” en juin. Pendant ce temps, elle a poussé Rock et son mari à se “réconcilier”.

“En ce qui concerne la soirée des Oscars, mon espoir le plus profond est que ces deux hommes intelligents et capables aient l’occasion de guérir, d’en parler et de se réconcilier”, a-t-elle déclaré.

“L’état du monde aujourd’hui, nous avons besoin des deux. Et nous avons tous besoin les uns des autres plus que jamais. Jusque-là, Will et moi continuons à faire ce que nous avons fait au cours des 28 dernières années, et continuons à comprendre ce chose qui s’appelle la vie ensemble. Merci d’avoir écouté.

La “ Roi Richard ” La star a reçu un contrecoup le 27 mars après avoir giflé Rock sur scène lors de la 94e cérémonie des Oscars après que le comédien eut fait une blague sur la tête chauve de Pinkett Smith.

Après l’attaque de Smith, il est retourné à son siège et a crié deux fois avec colère à Rock pour “faire sortir le nom de ma femme de ta putain de bouche”. Lorsque Smith est remonté sur scène moins d’une heure plus tard pour accepter son Oscar, il s’est excusé en larmes auprès de l’Académie, mais a notamment omis toute mention de Rock.

Smith était interdit d’assister à un Oscar événements pour les 10 prochaines années après l’incident sur scène. La punition est intervenue après que l’acteur a démissionné de l’académie.

