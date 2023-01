Kevin Hart dit que la célébrité est la “plus grande drogue” et remercie Dieu de l’avoir aidé à survivre à un accident presque mortel

Kevin Hart est gravement conscient de la chance qu’il a d’être en vie, près de 3,5 ans après son accident de voiture presque mortel en 2019.

“Je crois en Dieu, je ne suis pas aussi spirituel que certains peuvent l’être, mais je suis très reconnaissant pour la vie que Dieu m’a permis de vivre et les opportunités que j’ai pu saisir”, a déclaré le comédien et star de cinéma. a déclaré Jay Shetty lors de son podcast “On Purpose”.

“Mais j’ai eu beaucoup plus d’appréciation après la fin de la vie. N’est-ce pas? Est-ce que vous appréciez vraiment vos orteils? Est-ce que vous appréciez vraiment vos doigts? Genre, pensez-vous vraiment à votre mouvement, vos articulations, votre vision, votre odeur? tu penses vraiment à quel point tu as de la chance et de la chance ?”

Bien que Hart reconnaisse qu’il a toujours été “une personne transparente et authentique”, sa vie est devenue beaucoup plus réelle lorsqu’il a presque tout perdu.

KEVIN HART PARLE D’ANNULER LA CULTURE APRÈS SON SCANDALE D’HÉBERGEMENT DES OSCARS 2019: “IL EST SUR LA CROISSANCE”

“J’ai vraiment failli mourir”, a-t-il déclaré à propos de l’accident de septembre 2019 qui a entraîné des blessures importantes. Il a été révélé plus tard que la voiture que Hart avait voyagée avait perdu le contrôle en raison d’une conduite imprudente.

“Je n’avais même pas tout prévu si cette chose devait arriver”, a déclaré l’homme de 43 ans à propos d’avoir ses affaires en ordre au moment de l’accident. “Je suis ici, je ne fais que errer. Je vis ici sans but et je bouge si vite. Je n’ai pas encore saisi le vrai concept et la réalité de la responsabilité.”

L’expérience de mort imminente de Hart a incité le père de quatre enfants à mettre de l’ordre dans ses “responsabilités”.

“Parce que si cela avait été le cas, il y aurait eu beaucoup de gens qui auraient levé la main pour savoir quoi, comment, quand? La renommée est géniale, les lumières sont géniales. Kevin Hart, Kevin Hart, Kevin Hart. Numéro un, numéro un, numéro un. J’étais dans cette pièce avec ma femme, mon frère et mes enfants. Et tu regardes autour de toi, tu as beaucoup d’amis, tu as beaucoup de gens qui t’aiment, mais ensuite vous commencez à – ‘Qu’est-ce qui compte vraiment?’ C’est à ce moment-là que mon état d’esprit a commencé à changer. C’est à ce moment-là que vous vous dites ‘OK, mon approche de moi et de travail sur moi – ça doit être différent.'”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Depuis son accident, Hart a déclaré qu’il avait activement essayé de changer ses priorités.

“Je me suis beaucoup contredit depuis”, a-t-il admis, essayant de gérer son envie de travailler tout en voulant passer du temps de qualité avec sa famille.

“La plus grande drogue – ce n’est pas la cocaïne, ce n’est pas l’héroïne. Ce n’est pas Molly ou les opioïdes. La plus grande drogue est la célébrité. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, c’est une chose. Et si vous ne pouvez pas gérer cette chose, les conséquences qui en découlent sont Est-ce que tu te connais et est-ce que tu es d’accord avec toi. Si tu ne l’es pas, ça va te briser”, a-t-il dit à Shetty.

“Garçon, tu ferais mieux de mettre la main sur ces gens et de t’en assurer”, a-t-il dit à propos des décisions qu’il prend et de leur lien avec sa famille. “Tu ferais mieux de t’assurer que tu donnes le temps que tu as dit que tu ferais quand tu étais dans cette période de réconfort.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Tu ferais mieux de te parler, tu ferais mieux d’avoir des conversations… Pour moi, il s’agissait d’évolution personnelle après cet accident. Et j’essaie toujours, mec, c’est la plus grande bataille”, a-t-il déclaré à propos de sa croissance continue.

Hart a également déclaré qu’il en était venu à accepter que “je vais perdre et gagner dans cette bataille et cette bataille ne sera pas terminée avant le jour où je serai dans le sol”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.