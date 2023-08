Kevin Hart blessé lors d’une course avec un joueur de la NFL : « Je suis en fauteuil roulant »

Kevin Hart est en fauteuil roulant après avoir été blessé lors d’une course à pied avec une ancienne star de la NFL.

Hart a partagé une vidéo de lui-même en fauteuil roulant et a expliqué ce qui s’est passé dans un message partagé mercredi soir.

« 44 ans et je m’assois !!!!! Je dois être l’homme le plus stupide du monde !!!!! Qu’est-ce que je fous ???? J’ai fait exploser ma merde….Je suis terminé. FML », le comédien a légendé la publication Instagram.

« Je suis en fauteuil roulant. Pourquoi ? Eh bien, parce que j’ai essayé de sauter là-bas et de faire des trucs de jeunesse », a expliqué Hart dans le clip.

« Ce débat était basé sur celui qui est le plus rapide. Ceux qui me connaissent le savent, je suis assez rapide », a-t-il ajouté. « Stevan a dit : ‘Kevin, tu ne vas pas me battre.’ Stevan est un ancien porteur de ballon de la NFL [who] joué pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Très bon gars. »

Hart et Stevan Ridley, 34 ans, ont couru dans une course de 40 mètres – ce qui a entraîné une déchirure de l’abdomen de la star de « Back on the Strip » et des larmes sur ses ravisseurs de la hanche. Cependant, le comédien de 44 ans est persuadé que ses blessures sont davantage liées à son âge.

« À tous mes hommes et femmes âgés de 40 ans et plus. Ce n’est pas un jeu, respectez cet âge », a déclaré Hart. « Respectez cet âge, ou cet âge vous fera le respecter. J’ai juste été obligé de le respecter. Ceci est juste un message d’intérêt public parce que je sais que les gens pourraient me voir sortir. Et je ne veux pas que vous soyez alarmé, mais Je suis en fauteuil roulant. »

Ridley s’est excusé auprès de Hart après la course, mais non sans sa propre plaisanterie envers le comédien.

« J’ai vu [Tom Brady] fais-le à ton âge, alors j’ai pensé que tu avais trop de jus, mon frère », a plaisanté Ridley dans une story Instagram partagée jeudi.

« C’est ma faute », a-t-il ajouté. « Guérissez-vous et continuez à nous faire rire. »

On ne sait pas combien de temps Hart restera en fauteuil roulant ni à quoi ressemblera son processus de récupération.

Un représentant de l’acteur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

