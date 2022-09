Kevin Hart apprécie Will Smith malgré la claque des Oscars

Lors de son interview sur Drink Champs, Kevin Hart a donné son avis sur Will Smiths Oscar Slap montrant son appréciation pour Will.

Dans les mois qui ont suivi la tristement célèbre gifle de Will Smith aux Oscars qui a laissé tout le monde sans voix, on a toujours l’impression que la gifle est un sujet de conversation principal. De plus, cela semble être un sujet qui n’a toujours pas quitté le cycle des podcasts. Récemment, Kevin Hart a rejoint NORE et DJ EFN sur Drank Champs et bien sûr, le sujet de Will Smith a été abordé. Après avoir été sur la route avec Chris Rock plaisantant à ce sujet, Kevin était sérieux et a donné son appréciation à Will.

Kevin Hart montre ses appréciations pour Will Smith, dit que “le monde devrait s’en sortir et les laisser se remettre” de la situation

Pendant Drank Champs, Kevin Hart a offert ses fleurs à Will Smith et nous a rappelé le chemin qu’il a ouvert aux Afro-Américains dans le domaine du divertissement.

Will Smith est la raison pour laquelle l’idée des Afro-Américains attachés à la propriété intellectuelle mondiale est normale. Les studios ont parié sur plus de pistes de couleur à cause du travail que Will Smith et Denzel faisaient au début, n’est-ce pas? il s’est excalmé. « Vous avez besoin des visages qui donnent le retour universel. Donc je ne vais pas chier sur Will et agir comme s’il n’était pas, et n’était pas, ce type. Hart a poursuivi: «Et les gens font des erreurs, et des erreurs, ils devraient avoir le temps de récupérer. … Et que ce n’est plus le problème du monde, c’est le problème de Will et Chris. Laissez-les s’en occuper. Le monde devrait en sortir et les laisser récupérer.

Espérons que Will Smith et Chris Rock pourront se réunir et en parler bientôt, mais à première vue, cela pourrait prendre un certain temps avant qu’il ne soit temps pour eux de le faire.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’épisode de Drink Champs ci-dessous.