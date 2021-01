Visage de jeu de célébrité continue à venir dans l’embrayage.

Le E! Le spectacle offre l’évasion parfaite et beaucoup de rires, et le nouvel épisode de ce soir était particulièrement hilarant. Comme d’habitude, animateur et producteur exécutif Kevin Hart équipes dirigées –Raven-Symoné et Miranda Pearman-Maday, Jack Osbourne et Kelly Osbourne et Sherri Shepherd et Lauren Marshall– à travers une soirée de jeu amusante et digne de LOL, mais il y avait une torsion.

« Les équipes présentes dans cette émission aujourd’hui sont toutes perdantes », expliquait Kevin au début des matchs. « Pour cette raison, nous leur donnons une chance de rédemption. C’est une chance pour eux de faire l’impensable et de remporter le trophée Hart of a Champion. »

C’est vrai: Tout des candidats avaient tenté en vain de marquer le trophée tant convoité lors des épisodes précédents.

Tout le monde se sentait très compétitif et, naturellement, les choses sont devenues incontrôlables. Continuez à faire défiler pour découvrir ce que vous avez manqué et quel duo étoilé a fini par gagner!