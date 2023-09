Bien que John « Jigsaw » Kramer de Tobin Bell soit mort à la fin de Vu 3, le franchise d’horreur macabre n’a eu aucun mal à le garder, que ce soit via des flashbacks ou grâce à plusieurs disciples et imitateurs. Scie X, qui sortira à la fin du mois, remet Kramer sur le devant de la scène en remontant le temps et en se plaçant entre les deux premiers Scie films.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

Même mort, Bell’s Jigsaw fait partie de tout l’attrait de la franchise, ce que le réalisateur Kevin Greutert semble comprendre. Dans une récente interview avec Revue Empireil a fait sensation sur le film en disant qu’il mettrait en vedette Kramer « plus que dans n’importe quel autre film ». Scie. Kramer est le galop de l’histoire. Le seul film de la franchise à ne pas présenter Bell était Spirale : extraite du livre de Saw (qu’il a produit) en 2021, ce que Greutert a simplement qualifié de « décision assez courageuse ».

Conformément à la promesse de davantage de Kramer, Greutert a ensuite décrit Scie X comme « un voyage émotionnel que vous faites avec John Kramer, et moins un abattoir que vous vivez du point de vue des victimes ». Le film tourne autour du complot de vengeance de Kramer contre le personnel médical qui lui a escroqué son argent alors qu’il cherchait un remède à son cancer, ce qui rend naturel qu’il obtienne le plus de temps d’écran à ce jour dans la série. Et avec une simple histoire de vengeance à l’œuvre ici, Greutert a déclaré que les choses seraient plus simples que dans les épisodes précédents, pas au niveau de l’original. Scie, mais assez proche.

Une approche de semi-retour aux sources contribue à ce que Kramer se sente juste alors qu’il soumet ces personnes à ses jeux mortels. « Plus le public aura le sentiment qu’un ingénieur intelligent – ce qu’il est – peut comprendre quoi faire avec ces pièces et les faire fonctionner, mieux ce sera », a ajouté Greutert. Son espoir est que l’accent mis par Kramer et le fait de ramener les choses à « un peu plus réalistes » satisferont les fans de longue date et éventuellement amèneront de nouveaux malades dans le giron. « Bien sûr, il y aura des gens qui ne pourront pas le gérer, mais je pense que cela a de bonnes chances d’attirer des gens au-delà des monstres gore. »

Scie X devrait sortir en salles le 29 septembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.