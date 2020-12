Kevin Greene, membre du Pro Football Hall of Fame, est décédé lundi.

Le Hall n’a pas fourni de détails sur sa mort. Greene avait 58 ans.

«Toute la famille du Pro Football Hall of Fame pleure le décès de Kevin Greene. Je le considérais comme un ami personnel et un véritable Temple de la renommée dans tous les sens du terme. Il possédait l’attitude la plus incroyable de tous ceux que j’ai rencontrés. C’était un grand joueur, mais plus que cela, c’était un homme formidable », a déclaré le président et chef de la direction de Hall, David Baker, dans un communiqué.

« Nos pensées et nos prières vont à la femme de Kevin, Tara, et à toute leur famille. Nous garderons pour toujours son héritage vivant pour servir d’inspiration pour les générations futures. Le drapeau du Temple de la renommée sera arboré à la moitié du personnel à la mémoire de Kevin. »

Greene, inscrit à Canton en 2016, a joué 15 saisons dans la NFL. Il a partagé son temps entre les Rams, les Steelers, les Panthers et les 49ers. Ses 160 sacs se classent au troisième rang de l’histoire de la ligue, mais sont les plus nombreux jamais réalisés par un secondeur. Greene a mené la NFL dans les sacs en 1994 (14 avec Pittsburgh) et 1996 (14½ avec Carolina).

Choix de cinquième ronde d’Auburn lors du repêchage de 1985, il a commencé sa carrière à Los Angeles. Il a pris sa retraite après la campagne de 1999, concluant son deuxième passage avec les Panthers.

Deux fois All-Pro et cinq fois Pro Bowler, Greene – il était largement connu pour sa personnalité effervescente et ses cheveux blonds fluides – était également membre de l’équipe All-Decade des années 1990.

Greene a ensuite été entraîneur des secondeurs externes pour les Packers (2009–2013) et, plus récemment, les Jets (2017–2018). Il n’a jamais remporté une bague de championnat en tant que joueur, mais faisait partie du personnel de Green Bay qui a aidé à remporter le Super Bowl XLV après la saison 2010.

