Kevin Federline dit qu’il ne déménagera pas à Hawaï pour prolonger la pension alimentaire pour enfants – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Près d’un mois après Britney Spears‘ l’équipe juridique a donné Kévin Federline le feu vert pour déménager à Hawaï avec ses enfants et ceux de Britney, Sean Preston17, et Jayden James, 16 ans, Kevin applaudit aux rumeurs selon lesquelles il ne fait que prolonger la pension alimentaire de Britney. « Beaucoup de gens disent beaucoup de bêtises », a déclaré Kevin, 45 ans, à un paparazzo le lundi 26 juin dans une vidéo obtenue par Page 6. La rumeur est probablement basée sur le fait qu’à Hawaï, les pensions alimentaires pour enfants sont versées jusqu’à ce que l’enfant ait 23 ans tant qu’il est inscrit à l’école. En Californie, aucune loi n’exige que la pension alimentaire pour enfants se poursuive après l’âge de 18 ans, selon la loi sur la famille Maples.

Le 30 mai, il a été rapporté que l’avocat du chanteur de 41 ans, Mathew Rosengarta reçu un ultimatum de l’avocat de Kevin, Marc Vincent Kaplan, que Britney devait répondre à la demande de Kevin de déménager leurs enfants, sinon ils seraient traduits en justice. Il aurait été sous pression pour obtenir une réponse, comme sa femme d’une décennie, Prince Victoria, était prêt à accepter une offre d’emploi dans une université locale à Hawaï, mais n’a pas pu s’engager en raison du problème de garde. Ils auraient l’intention de déménager d’ici août.

Matthew a critiqué Mark pour avoir parlé à des médias de divertissement de la situation et menacé de traduire Britney en justice dans une lettre obtenue par Page 6. « C’était plus que décevant que vous ayez néanmoins choisi de faire connaître cette affaire, créant un drame inutile et un faux » différend « en discutant publiquement de la question et de votre lettre », aurait-il écrit. « Quand je vous ai appelé hier pour exprimer ma consternation que vous ayez fait cela, vous avez nié l’avoir fait. Apparemment, vous ne vous en êtes pas rendu compte [TMZ’s] L’histoire du 30 mai elle-même vous cite littéralement comme source de l’histoire.

Alors que l’avocat de Kevin menaçait de poursuivre le chanteur de « Toxic » en justice, Kevin et Victoria ont été poursuivis par la West Valley Christian School, où leurs deux filles sont étudiantes. L’école a affirmé qu’elle devait plus de 15 000 $ par TMZet qu’ils n’ont pas payé depuis mai 2019. L’école demanderait le solde des frais de scolarité, plus 10% d’intérêts par an à partir de mai 2019.

Kevin a six enfants au total : Ses garçons avec Britney, une fille, Kori20 ans et fils, Kaleb18 ans, avec une ex-fiancée Shar Jacksonet ses deux filles avec Victoria, Jordan11 et Peyton9. Il n’a pas commenté publiquement ses déboires juridiques avec la West Valley Christian School.

